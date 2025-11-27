La edición 2025 reunirá a destacados autores, investigadores y profesionales del sector del cómic y la ilustración como Antonio Altarriba

La Semana del Cómic vuelve a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna en fechas prenavideñas como es tradicional para celebrar una decimoquinta edición en la que participan destacados autores canarios y nacionales de referencia como Antonio Altarriba, Premio Nacional de Cómic. La semana mantiene su vocación divulgativa y formativa en torno al noveno arte, siempre en formato que combina lo académico y el underground.

La programación de este año incorpora diversidad de actividades, entre las que se incluyen conferencias, seminarios especializados, mesas redondas, encuentros autorales, y la exposición comisariada por el colectivo El Gremio. Todas están dirigidas tanto a profesionales como estudiantes y al público general aficionado al cómic. Esta oferta permite abordar el noveno arte desde perspectivas complementarias. Desde creación hasta análisis, historia, industria, género, audiovisual, propiedad intelectual y nuevas tecnologías.

Iballa Jerónimo

Participantes 2025

La edición de 2025 contará con la presencia de profesionales destacados del sector tanto a nivel regional como estatal. Entre ellos se encuentran Sergio Fernández Atienza, encargado de la conferencia inaugural el 28 de noviembre.

También estáran Javier Marquina, crítico y guionista premiado recientemente en el Salón de Barcelona por la obra ‘Dum Dum’, que protagonizará el IV Encuentro “Autsaider Comics” el 6 de diciembre.

El 3 de diciembre es el turno de Tamara Milagros Rodríguez, responsable del III Seminario sobre Tebeo, Anime y Teoría Feminista.

Iballa Jerónimo, joven creadora canaria, intervendrá con un encuentro autoral el 5 de diciembre.

Estas participaciones dan continuidad al objetivo del festival de integrar voces consolidadas y emergentes en un mismo marco comiquero. Todas las actividades se reparten entre la sede nocturna en el Pub Sócrates de La Laguna y diferentes dependencias de la ULL.

Antonio Altarriba

Uno de los autores principales de esta edición será la participación de Antonio Altarriba, referente fundamental del cómic y la novela gráfica en España y Europa. Altarriba, Premio Nacional del Cómic, ha desarrollado una obra que combina profundidad literaria, compromiso social y una sólida trayectoria académica como investigador del lenguaje gráfico y la narrativa secuencial.

Su presencia en la XV Semana del Cómic se materializará en un encuentro autoral el 5 de diciembre, en la Facultad de Humanidades. Allí abordará tanto su producción creativa como su visión sobre la evolución del cómic contemporáneo.

Esta sesión, presentada por miembros de la Cátedra Cultural Antonio Lozano de Género Criminal constituye una oportunidad para el público y la comunidad universitaria de dialogar directamente con uno de los autores más influyentes del panorama actual.

Antonio Altarriba

Retransmisiones telemáticas

En coherencia con su modelo de funcionamiento híbrido, el festival refuerza este año la accesibilidad mediante la combinación de actividades presenciales y retransmisiones telemáticas. Se facilita así la participación del público que no pueda desplazarse y ampliando la proyección de los contenidos a través de las plataformas digitales del proyecto.

La programación de 2025 incluye además la exposición ‘El Gremio: 3 años de carteles’, que podrá visitarse del 5 al 19 de diciembre en el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. La muestra reúne las piezas gráficas creadas para los encuentros periódicos de este colectivo, reflejando el trabajo colaborativo de ilustradores, diseñadores y artistas vinculados a la ilustracion y el sector audiovisual canario.

La presente edición está organizada por la Asociación Propulsada en su producción ejecutiva, por el Aula Cultural ‘Radio Campus’ de la Universidad de La Laguna en su concepto y diversos autores y colectivos del medio artístico, como es El Gremio, reforzando así un modelo de trabajo colaborativo y comunitario que ha caracterizado al proyecto desde sus orígenes en la crisis económica de aquella nefasta burbuja inmobiliaria.