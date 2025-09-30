ES NOTICIA

Semana con tiempo estable, con posibles lluvias débiles por el norte

Redacción RTVC
El final de septiembre y el comienzo de octubre lo hacen con un tiempo estable, otoñal, con muchas nubes y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte

Mar de nubes en La Gomera. Imagen de recurso Cabildo de La Gomera
Los últimos días de septiembre y primeros de octubre llegan con tiempo estable en las islas. Las nubes bajas predominarán a primera hora de la jornada y podrían dejar alguna gota por el norte de las islas especialmente de Tenerife, Gran Canaria, aunque también en el norte de Lanzarote.

Este martes, a medida que avance el día irán llegando nubes de tipo alto que irán a más por la tarde y se generarán nubes de evolución en zonas del sur. El viento soplará del nordeste moderado tendiendo a amainar.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y como mucho bajarán algún grado en el interior de las islas centrales. El estado de la mar será de fuerte marejada en el norte con olas en torno a los 2 metros de altura y marejadilla con áreas de marejada en el sur.

Lluvias débiles y ocasionales en el norte

Ya el miércoles, la dinámica será similar. Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas y en zonas de interior y sur por la tarde.

No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en zonas de interior y sur de las islas montañosas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas. En cumbres, viento flojo en general de dirección variable.

Un tiempo otoñal que se prolongará la semana sin grandes cambios significativos.

