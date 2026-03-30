La Radio Canaria retransmitirá el partido de La Laguna de la Basketball Champions League, la Liga ACB con Dreamland Gran Canaria y los encuentros de la UD Las Palmas, Las Palmas Atlético, Tenerife B, CD Tenerife y Costa Adeje Tenerife

‘Todo Goles Radio’ de La Radio Canaria vuelve con un amplio dispositivo para seguir en directo desde este miércoles a los equipos canarios de fútbol y baloncesto, con conexiones desde los estadios y análisis en tiempo real, en una semana decisiva en la que se juega los cuartos de final de la Champions de baloncesto y los encuentros de fútbol de la UD Las Palmas, Las Palmas Atlético, Tenerife B, CD Tenerife y Costa Adeje Tenerife.

Semana de pasión deportiva con ‘Todo Goles Radio’: baloncesto y fútbol canario.

El programa, dirigido y presentado por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, retransmite este miércoles 1 de abril, a las 20:00 horas, en directo el primer asalto de tres de los cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL) con el enfrentamiento La Laguna – Galatasaray que tendrá lugar en el pabellón Santiago Martín. La narración del duelo del equipo canario frente al gigante turco estará a cargo de José Antonio Felipe con la participación de Fernando Llombet como comentarista.

El jueves 2 de abril continuará la emisión deportiva en directo desde las 17:30 horas porque a las 18:00 horas porque se juega fútbol de Segunda división, jornada 33, entre Unión Deportiva Las Palmas y Granada Club de Fútbol. En esta ocasión, la narración estará a cargo de Juan Luis Monzón, con los comentarios de Chus Trujillo.

La jornada del Viernes Santo, 3 de abril, comenzará temprano, a las 11:00 horas, para seguir de cerca la Liga F, en su jornada 25 del campeonato femenino en el Estadio de Ipurúa, en el País Vasco, con el enfrentamiento de Sociedad Deportiva Eibar y Costa Adeje Tenerife. Javier Fernández estará al frente de la narración acompañado por los apuntes de Tamara Blasco.

Doblete el sábado con fútbol y ACB

El `Todo Goles Radio´ del sábado 4 de abril se activará de nuevo a las 17:00 horas para una tarde de doblete canario. Primero, viviremos el fútbol de Primera Federación, Grupo 1, jornada 31, con el partido que enfrenta al Club Deportivo Tenerife y Club Polideportivo Cacereño en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, que estará narrado por Joaquín González y comentado por José Barroso.

Inmediatamente después, a las 19:00 horas, se conectará con el Gran Canaria Arena para la Liga ACB, jornada 25, donde el Dreamland Gran Canaria recibirá al Recoletas San Pablo Burgos, partido que contará con la narración de Moisés Rodríguez y Juan Antonio Henríquez.

Domingo de infarto

​Para cerrar esta intensa semana, el domingo 5 de abril la acción comienza a las 11:00 horas con Adrián Brito al frente con el seguimiento de los duelos de la Segunda Federación, grupo 5 y jornada 30, UD Socuéllamos Club de Fútbol – Tenerife B y la Real Sociedad Deportivo Alcalá – UD Las Palmas Atlético. Además, durante la mañana se ofrecerá también lo que quede por disputarse de toda la Tercera RFEF.

Simultáneamente, a las 11:30 horas, el baloncesto ACB volverá a ser protagonista con el partido de la Liga Endesa, jornada 25, entre el Hiopos Lleida – La Laguna Tenerife narrado por José Antonio Felipe y comentado por Fernando Llombet.

Finalmente, a las 17:00 horas, el domingo 5 de abril, `Todo Goles Radio´ estará de nuevo en el Estadio de Gran Canaria para poner el broche de oro a la jornada 34 con el fútbol de Segunda División, con Televisión Canaria y La Radio Canaria en directo para retransmitir el partido UD Las Palmas – Sociedad Deportiva Huesca que se juega a partir de las 17:30 horas con la narración de Juan Luis Monzón y comentarios de Chus Trujillo.