‘Semilla del Son’, el viaje musical de Santiago Auserón

El documental, que contó con la participación de Televisión Canaria, recorre el universo musical de una de las figuras más carismáticas del rock español y el mestizaje sonoro

Televisión Canaria estrena este jueves, 25 de septiembre, a las 22:30 horas, el documental ‘Semillas del son’, dirigido por Juanma Bethencourt y realizado con la participación de la cadena autonómica.

La cinta tiene como protagonista a Santiago Auserón, músico, filósofo y referente del mestizaje sonoro en nuestro país. Auserón, fundador de Radio Futura y creador del proyecto Juan Perro, se adentra en sus investigaciones etnomusicales iniciadas en los años 80 en Cuba, que derivaron en la histórica producción discográfica Semilla del Son (1991), precursora de fenómenos internacionales como Buena Vista Social Club.

Está concebida que traza un recorrido que conecta la tradición española con el son cubano, el blues del Mississippi y el jazz de Nueva Orleans. Un viaje sonoro de Maclrid a Nueva Orleans, atravesando Cuba de punta a punta, para adentrarnos en el universo de una de las figuras más carismáticas de la cultura postmoderna española

Este documental es un homenaje a la figura de un artista que ha sabido tender puentes entre culturas, y que ha sido reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2022), el Premio Nacional de Músicas Actuales (2011) o el Premio Internacional CubaDisco (2017).

Producido por Insularia Films, en colaboración con La Huella Sonora y con distribución de Karma Films, ‘Semilla del son’ se estrenó en 2023 en el 71 Festival Internacional de Cine de San Sebastián,