Sergio Barcia: “Queremos hacernos fuertes en casa y lograr los tres puntos”

El jugador de la UD Las Palmas Sergio Barcia atendió a los medios este jueves, en la previa del encuentro que disputará la UD Las Palmas y la UD Almería, este sábado, 27 de septiembre, a las 20:00. El defensa reconoció que espera “un partido muy complicado” ante un rival con “una gran plantilla”, aunque confía en la fortaleza del equipo en su feudo: “Queremos hacernos fuertes en casa y esperamos lograr los tres puntos”.

Barcia insistió en la importancia de mantener la calma en una categoría tan exigente como la Segunda División: “Esto es muy largo, no tenemos que volvernos locos. Segunda es una liga en la que los equipos tienen muchas rachas, tanto buenas como malas”.

“Luis García es muy exigente y eso nos viene bien”

El futbolista, que se mostró satisfecho con su adaptación, destacó la competitividad del grupo. “Estoy muy contento, estamos haciendo las cosas bien todos. Vine para intentar ayudar, poner las cosas difíciles al míster y, sobre todo, sumar”, señaló.

Sobre su rendimiento personal, subrayó que el estilo de juego del equipo potencia sus cualidades. “Estamos haciendo un fútbol que me beneficia, puedo aportar bastante al equipo. Luis García es muy exigente y eso nos viene bien a todos, lo que me pide es agresividad y demanda que tengamos salida de balón y personalidad”.

“Cuanto menos nos generen, más opciones tendremos”

El defensa amarillo también hizo hincapié en la solidez defensiva como clave del éxito: “Somos un equipo que generamos mucho arriba y tenemos claro que, cuanto menos nos generen, más posibilidades vamos a tener de mantener la portería a cero”.

Barcia recalcó la importancia del esfuerzo colectivo. “Si crees que solo defienden cuatro es muy complicado, porque te atacan once. Cuando nos toca sufrir somos capaces de ganar duelos, tenemos bastantes registros”, explicaba.

Además, valoró la propuesta de juego del equipo, en la que aseguró que son “un conjunto al que le gusta tener la pelota, se nos da muy bien y es un punto a nuestro favor”.

“No hay un líder, todos intentamos ayudar”

Preguntado por el carácter del choque ante el Almería, Barcia prefirió ser cauto: “Es muy temprano para calificar el partido del sábado como un duelo de candidatos, la liga es muy larga y hay que tener tranquilidad y estabilidad. Ir semana a semana, preparando los partidos y no mirar más allá de eso”.

Finalmente, destacó el espíritu colectivo dentro del vestuario porque “no hay un líder, todos intentamos ayudar. Me gusta intentar ayudar a los compañeros, nos comunicamos mucho dentro del campo”.