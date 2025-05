Sergio Llull anuncia su adiós a la selección española

El jugador del Real Madrid, Sergio Llull, anuncia su retirada de la selección española a los 37 años para centrarse en su club y familia

El jugador de la selección de España Sergio Llull (c). EFE/EPA/Alex Plavevski/Archivo

Sergio Llull, base-escolta balear de 37 años del Real Madrid, ha anunciado su retirada de la selección española de baloncesto durante una rueda de prensa en el Museo de la Federación Española de Baloncesto (FEB) de la localidad madrileña de Alcobendas.



Llull, que debutó con el equipo nacional en el 2009 durante la preparación del Eurobasket que se celebró aquel año en Polonia, ha acumulado un total de 173 internacionalidades y siete medallas; una de oro mundial, una de plata y una de bronce olímpicas, y tres de oro y una de bronce continentales.

Un viaje inolvidable

Llull definió como «un viaje inolvidable» su paso por la selección española de baloncesto tras anunciar su retirada de la misma y consideró que ha sido «un honor y un auténtico privilegio» defender la camiseta del combinado nacional.

«Anuncio que cierro mi etapa como jugador de la selección española de baloncesto. Defender la camiseta de la selección durante tantos veranos me ha honrado y me ha parecido un auténtico privilegio. He vivido un viaje increíble; siempre he intentado dejarme el alma, y también alguna parte del cuerpo, pero sobre todo he estado disponible para lo que pidiera el seleccionador y para lo que necesitara el equipo», señaló.

Generación dorada

«He tenido la suerte de coincidir con una generación increíble de jugadores, auténticos referentes e ídolos, que pasé de verlos por televisión a compartir cancha y vivencias con ellos. Me siento un privilegiado por ello. Es una decisión difícil, muy meditada; es el momento de dar un paso al lado, de centrarme en mi club, de disfrutar con la familia y de dejar paso a las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte», agregó Sergio Llull.



Llull afirmó haber intentado transmitir valores como «el esfuerzo, el sacrificio o el trabajo en equipo» y deseó que los que se quedan puedan seguir esa senda. Asimismo reconoció sentir «nostalgia» porque dejará algo que le hacía «muy feliz» y «orgullo» por dar todo en cada entrenamiento y en cada partido.