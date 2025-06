Este miércoles, el presidente del Cabildo de La Palma ha dado una entrevista en BDC para

Este martes, La Palma registraba un cero energético que dejaba sin luz a toda la red insular durante casi tres horas. Esto, que afecto a más de 50 mil suministros, es la segunda incidencia grave que se da en la isla en este último mes y el sexto apagón que sufre desde el mes de mayo.

Sergio Rodríguez pide soluciones tras el cero energético en La Palma (Archivo) Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma.

Gracias a la rápida movilización de los equipos técnicos se pudo recuperar el 100% de la demanda en tiempo récord. No obstante, las autoridades exigen al Gobierno de España que tome medidas para evitar que esto se vuelva a repetir en el futuro.

Por ello, este miércoles, Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, ha dado unas declaraciones en el programa Buenos Días Canarias.

«Uno ya empieza a hartarse de tanta palabra, de tanto debate»

Durante su entrevista, Rodríguez destacó que esto no es la primera vez que ocurre, con las consecuencias que ello conlleva para la isla y su economía, que ya estaba resentida de por si.

«Uno ya empieza a hartarse de tanta palabra, de tanto debate. Es necesario dejarnos de hablar y empezar a actuar, son muchísimos años que llevamos esperando porque haya la inversión que tiene que haber en la isla de La Palma», señalaba. Además, detalló que se trata de equipos de más de 50 años, siendo la obsolescencia la principal causa de estos apagones.

«Desde hace un mes aproximadamente veníamos sufriendo apagones intermitentes en varios municipios de La Palma, hasta el cero de ayer, del que todavía no sabemos la causa», explicó.

«El Gobierno de España tiene que actuar de manera inmediata»

«No puede ser que un sistema como el de La Palma, que además no tiene conexión con otras islas, un sistema totalmente independiente, pues no tenga la inversión que tiene que tener. Esto no es una cuestión del año pasado, estamos hablando de que ya hemos sufrido varios ceros energéticos. Cada vez que ocurre esto, se pone encima de la mesa este problema, se va a tratar de solucionar y no hay ningún tipo de solución», dijo el presidente de La Palma.

«El Gobierno de España tiene que actuar de manera inmediata. Sabemos que estas cuestiones tardan. Pero, lo que no podemos es porque seamos La Palma y seamos una de las islas más alejadas de todo el territorio, hacernos sentir una isla del tercer mundo», reclamó.

«Nos sentimos fuera de las prioridades que tiene la Consejería de Transición Ecológica»

Preguntado respecto a si la Consejería de Transición Ecológica les ha trasladado alguna solución, Rodríguez dijo que «no nos han trasladado absolutamente nada. Nos sentimos fuera de las prioridades que tiene la Consejería de Transición Ecológica».

Explicó que se ha declarado una emergencia energética en Canarias y se han trabajado soluciones temporales para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Sin embargo, «la isla de La Palma la han dejado atrás», resaltaba.

Rodríguez señaló que «nosotros exigimos al Gobierno de Canarias, a través de la la Consejería de Transición Ecológica, respuestas para que en La Palma no nos sintamos ciudadanos de segunda. Además, recordó que el consejero de Transición Ecológica, H. Zapata, es expresidente del Cabildo de La Palma y conoce perfectamente la problemática que vive la isla. «Nosotros echamos de menos un trato igual que el que se está dando a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura», añadió.

«Lo que yo exijo es que actuemos de una vez. Hablemos menos y actuemos más»

Sobre aplicar sanciones y buscar responsabilidades, Rodríguez explicó que lo que le preocupa realmente es que este no es el primer apagón y esas soluciones ya tenían que haber llegado desde hace tiempo. «En todo caso, sería actualizarlo», añadió.

«Lo que yo exijo es que actuemos de una vez. Hablemos menos y actuemos más», resaltó. «Hay que invertir en la isla de La Palma. Tenemos más que localizado el problema, nadie discute que los equipos de La Palma están obsoletos. Por lo tanto, por ahí deberíamos empezar. La competencia que tenga Endesa por la parte que le toque y la que tenga Red Eléctrica por la que le toque».

De la misma forma, explicó que están trabajando con Red Eléctrica por el tema de las líneas de transporte. Sin embargo, reclamó una actuación inmediata porque «de nada sirven los trabajos que se están haciendo y detectar debilidades, porque si no se actúa esas debilidades irán aumentando».

Rodríguez envía una carta a Aegesen para pedir soluciones

Por otro lado, Rodríguez ha dirigido una carta a la ministra de la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para que intervenga ante la «reiterada inestabilidad del suministro eléctrico» en la isla.

De esta forma, denuncian la «insostenible situación» que atraviesa la isla y que se ha traducido en «múltiples apagones».

En la carta, el Cabildo reclama la intervención del Estado en las empresas en las que participa para garantizar el servicio esencial a la ciudadanía de la isla.