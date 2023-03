«Seguiremos investigando y actuaremos con contundencia» ante cualquier indicio, «no hay nada que esconder» y si algo apareciera «seré el primero en ir al juzgado», ha dicho Pedro Martín durante el debate sobre el estado de la isla

Pleno del Cabildo de Tenerife

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha asegurado este viernes que en la institución insular no se ha encontrado ningún rastro documental del conocido como caso Mediador, además de que «nadie ha pedido información ni venido a investigar» a la corporación insular y por ahora no hay nadie implicado.

Expedientes relacionados con Ángel Pérez

El presidente ha informado al pleno insular de que se han investigado internamente todos los expedientes relacionados con el exdirector general de Deportes, Ángel Pérez, a quien se relaciona con Marco Antonio Navarro, el conseguidor de la trama del caso Mediador.

No se ha encontrado ningún contrato que Ángel Pérez «alterase por su cuenta», ningún informe técnico sobre una adjudicación que el entonces director general cambiara ni ningún pliego que modificase, ha garantizado Pedro Martín.

Como muestra de que no hay nada que esconder, Martín ha señalado que ha entregado a Coalición Canaria, en la oposición, toda la documentación que ha solicitado y ha insistido en que el Cabildo quiere mantener «absoluta transparencia» y que se llegue «al final» en «las decisiones que haya que tomar».

Nadie imputado en el Cabildo

En el Cabildo no hay nadie imputado, no hay nadie acusado y no hay nadie que haya intervenido en esa trama, y, a pesar de lo publicado en algún periódico, «ni se nos ha pedido información ni ha venido nadie a investigar».

Martín reconoció una reunión con Navarro Tacoronte, quien se presentó sin cita en su despacho y le planteó que no tenía que hacer ningún caso al director de Deportes y que en realidad era simpatizante del PP. Posteriormente recibió llamadas suyas pero «no aportaba pruebas» y no le hizo caso.

Con respecto a la dimisión del director insular de Deportes, señaló que no quería entrar en especulaciones de porqué no lo cesó en vez de que él renunciara.

Ángel Pérez «entró en disputa» con Navarro Tacoronte por una estafa, «perdió el juicio, se dijo que era denuncia falsa y ante eso decidió dar un paso a un lado», indicó el presidente del Cabildo.

La portavoz del PP, Zaida González, pidió explicaciones sobre la reunión del presidente del Cabildo y el mediador y su falta de decisión a la hora de cesar al director insular.

La representante del PP lamentó que el presidente no se haya disculpado por ser el Cabildo de Tenerife «el centro de este escándalo».

Sí Podemos solicita una comisión de investigación

Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife ha solicitado la creación de una comisión de investigación para que se esclarezca la implicación de la corporación en el ‘caso Mediador’.

Su portavoz, David Carballo, ha indicado que se trata de conocer el alcance de las «responsabilidades políticas» que pudieran tener cargos insulares subrayando también que el supuesto «cambio en el poder» que representaba el PSOE, junto a Ciudadanos, ha sido un «recambio de partidos».

Carballo ha comentado que hace falta el apoyo de otro grupo político o al menos otros cuatro consejeros –Sí Podemos tiene dos– por lo que ha tendido la mano a todas las formaciones de la corporación.