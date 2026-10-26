‘Siempre nos quedará París’ aborda la búsqueda del amor en la era de las aplicaciones digitales

El espacio de La Radio Canaria, que presenta Rosa Vidal, reflexiona este lunes 26 de octubre, a las 22:00 horas, sobre los cambios sociales vinculados a las nuevas formas de interactuar a través de las tecnologías



El programa de La Radio Canaria ‘Siempre nos quedará París’, que conduce Rosa Vidal, analiza este lunes 26 de octubre, a partir de las 22:00 horas, cómo las aplicaciones de citas, las redes sociales y las nuevas expectativas sentimentales influyen en la forma de relacionarse entre las personas de la sociedad actual. Ante ese panorama, el programa pretende dar respuesta a la cuestión de si «tenemos más oportunidades que nunca para encontrar pareja o cada vez nos cuesta más construir una relación estable», explica Vidal.

La propuesta toma como punto de partida la historia, difundida por The New York Times, de un hombre que habría invertido alrededor de 65.000 dólares en servicios de matchmaking de alto nivel. «El caso sirve», explica Vidal, «para abrir un debate sobre el regreso de los intermediarios profesionales en la búsqueda de pareja y sobre una paradoja contemporánea: en un mundo con miles de perfiles al alcance de la mano, algunas personas buscan una selección más personalizada y acompañamiento humano«.

El programa invita a mirar más allá de las aplicaciones y a buscar respuestas acerca de algunas cuestiones: ¿Queremos conocer a alguien compatible o nos hemos acostumbrado a comparar posibilidades?; ¿hasta qué punto las redes sociales alimentan expectativas idealizadas sobre el amor?; y ¿la abundancia de opciones facilita la elección o puede aumentar las dudas y el miedo a equivocarnos?

Para abordar todas estas cuestiones Vidal contará en el estudio con las expertas Reme Gomis, mentora de Matchmakers y autora del libro ‘Diario de una Matchmaker’, y Ana Mirta Morales Cano, psicóloga del Centro Par, dedicado a la búsqueda de pareja.

Nuevas dificultades para generar confianza y compromiso

«La reflexión incorpora», aclara Vidal, «conceptos de la psicología de la toma de decisiones y de la sociología contemporánea, entre ellos la paradoja de la elección y la idea de ‘amor líquido’ de Zygmunt Bauman. El objetivo no es demonizar la tecnología ni idealizar el pasado, sino analizar cómo la libertad de elegir convive con nuevas dificultades para generar intimidad, confianza y compromiso».

El contexto estadístico ayuda a dimensionar el fenómeno. El estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción social del amor, publicado en marzo de 2026, recoge datos sobre el uso de aplicaciones de citas y las opiniones acerca de la influencia del ritmo de vida actual en las relaciones. Por su parte, los datos de audiencias digitales del regulador británico Ofcom y los resultados financieros de empresas del sector ofrecen indicadores sobre la evolución de algunas plataformas. Estas cifras permiten plantear preguntas, aunque no demuestran por sí solas que las aplicaciones causen soledad ni que una vía de búsqueda sea mejor que otra.

«Quizá el verdadero lujo no sea poder conocer a miles de personas, sino encontrar a alguien con quien no tengamos que estar buscando constantemente a otra persona», insiste Vidal, que propone situar a la inteligencia emocional en el centro del debate «para reconocer nuestras necesidades, comunicar lo que esperamos y aprender a distinguir entre una incompatibilidad real y las dificultades normales de construir un vínculo».

A lo largo del espacio se plantean también preguntas a la audiencia sobre el compromiso, la soledad, las expectativas que generan las redes sociales y la posibilidad de ser feliz sin pareja y, al mismo tiempo, desear una relación. La conversación concluye con una idea central: las herramientas pueden facilitar el encuentro, pero no sustituyen la atención, la empatía y el trabajo cotidiano que requiere una relación saludable.

‘Siempre nos quedará París’ propone así una mirada cercana y reflexiva sobre el amor en la sociedad actual, fiel a su interés por la salud emocional, la psicología y las relaciones humanas.