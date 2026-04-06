‘Siempre nos quedará París’ analiza la química del enamoramiento en la Radio Canaria

El programa planteará las claves de la neuroquímica este lunes a partir de las 22:00 horas

El programa ‘Siempre nos quedará París’ vuelve este lunes 6 de abril a partir de las 22:00 horas a la Radio Canaria para reflexionar sobre la relación entre el enamoramiento y los procesos neuroquímicos. Bajo la conducción de la periodista Rosa Vidal, el espacio de Inteligencia Emocional abordará cómo el cerebro humano no distingue, en términos biológicos, entre el estado afectivo y el consumo de una sustancia estimulante.

El programa detallará cómo el sistema de recompensa cerebral se activa ante la pareja, liberando dopamina, oxitocina y adrenalina, lo que explica la euforia y el insomnio inicial. Según los expertos, la bajada de serotonina justifica los pensamientos intrusivos, concluyendo que la persona en estado de enamoramiento no sufre un desvarío emocional, sino que se encuentra «químicamente alterado».

Esta dependencia física explica por qué, tras una ruptura, el descenso de estas sustancias genera un síndrome de abstinencia real con síntomas físicos como ansiedad, donde el cerebro no extraña a la persona, sino a su «dosis» de bienestar químico.

Como es habitual, Rosa Vidal contará en esta entrega con una mesa de expertos compuesta por psicólogos, especialistas en coaching y otros profesionales destacando la participación de Carmen Rubio Armendariz, catedrática en Toxicología de la Universidad de La Laguna.

La catedrática en Toxicología, Carmen Rubio Armendariz, intervendrá en el programa.

De la euforia química al amor maduro

La mesa de debate analizará también la «montaña rusa» de las relaciones, señalando que tras un periodo de entre 12 y 18 meses el cerebro reduce esta intensidad por supervivencia. El programa advertirá que muchas parejas interpretan erróneamente este fin de la euforia como el final del amor, cuando es el momento de construir un vínculo real.

Asimismo, expondrá la trampa de la intermitencia emocional, que actúa de forma similar a las máquinas tragaperras, generando más adicción que la estabilidad. El espacio invita así a diferenciar el enamoramiento del amor maduro, definido por la calma, evitando confundir la paz con el aburrimiento.

‘Siempre nos quedará París’ vuelve a reforzar una semana más su papel como espacio radiofónico de acompañamiento emocional, donde la pausa, la reflexión y la escucha activa abren conversaciones necesarias sobre salud mental y gestión emocional.