El programa de la Radio Canaria ‘Siempre nos quedará París’ propone este lunes, a partir de las 22:00 horas, un nuevo viaje hacia las emociones y la autoestima. En un mundo que empuja a compararse, a exigirse sin pausa y producir sin descanso, el espacio conducido por Rosa Vidal invita a los oyentes a detenerse y mirar hacia dentro con otros ojos.
El programa de esta semana pone el foco en la autoexigencia, una realidad que atraviesa a muchas personas y que, a menudo, limita su desarrollo, impidiendo reconocer los propios talentos y fortalezas. No porque no existan, sino porque, muchas veces, la mirada hacia uno mismo está cargada de autoexigencia o falta de autoestima.
“No es que no tengamos talentos… es que muchas veces tenemos una mirada demasiado dura
hacia nosotros mismos como para reconocerlos», plantea la presentadora del programa, que reflexiona junto a su equipo habitual de colaboradores, sobre cómo nos afecta aquello que nos decimos y la dureza con la que nos miramos y nos juzgamos. En esta ocasión, contará además con la participación de Elisa Ferraro, coach en fortalezas, como invitada.
A través de diferentes testimonios, el programa explora cómo una mirada excesivamente crítica puede minimizar lo que hacemos bien y amplificar los errores, haciéndonos sentir que nunca es suficiente. Una narrativa que conecta con experiencias comunes al ser humano de nuestro tiempo, la necesidad de validación, la dificultad para poner límites o la tendencia a conformarse con menos de lo que se merece.
Lejos de grandes recetas, ‘Siempre nos quedará París’ propone empezar a reconocerse en lo cotidiano, un camino que puede parecer sencillo, pero que encierra una profunda transformación personal. Identificar pequeños logros, cuestionar la voz interna que juzga y, de esta forma, recuperar en cada gesto el valor de lo que ya somos.