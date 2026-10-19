‘Siempre nos quedará París’ reflexiona sobre la importancia de volver a empezar y recuperar la confianza en uno mismo

El programa de La Radio Canaria, presentado por Rosa Vidal Ross, abordará este lunes, a partir de las 22:00 horas, la importancia de aprender a soltar aquello que nos hace daño y encontrar la fuerza para seguir adelante
Este lunes, a las 22:00 horas, ‘Siempre nos quedará París’, el espacio de La Radio Canaria presentado por Rosa Vidal Ross, dedica su nueva entrega a esos momentos de la vida en los que todo cambia y toca encontrar la manera de seguir adelante. Una pérdida, una decepción, una decisión difícil, o, sencillamente, la necesidad de cambiar de rumbo pueden llevarnos a cerrar una etapa y comenzar un nuevo capítulo.
Bajo el título ‘La vida después del punto y aparte’, el programa propone una reflexión sobre la capacidad de reconstruirnos después de una experiencia difícil, aprender a soltar aquello que nos hace daño y recuperar nuestro propio valor. Porque empezar de nuevo no siempre significa partir de cero, sino volver a lo esencial y emprender un nuevo viaje hacia uno mismo. Un camino que, aunque cada persona debe recorrer por sí misma, también puede estar acompañado de personas que nos ayudan a encontrar la luz en los momentos más difíciles.
En medio del ruido social y mediático, las prisas, las exigencias y las expectativas ajenas, el espacio invita a detenerse y preguntarnos qué merece realmente nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención. Qué queremos conservar, qué necesitamos dejar atrás y qué vida deseamos construir a partir de ahora.
Aprender a soltar sin perderse uno mismo
A lo largo del programa, Rosa Vidal Ross hablará también de la importancia de aprender a mirarnos con amor y respeto, sin juzgarnos por cada error o tropiezo del camino. Entender que nuestras equivocaciones también forman parte de nuestra historia y que reconstruirnos implica reconocer lo aprendido, saber pedir ayuda y encontrar el valor para seguir adelante.
En este proceso, será fundamental dejar de buscar nuestro propio valor en la mirada de los demás. No siempre recibimos de quienes nos rodean el cariño, la lealtad o el respeto que esperamos, pero eso no significa que merezcamos menos. El espacio invitará a reflexionar sobre cómo nos afectan las decepciones, por qué a veces nos cuesta poner límites y cómo aprender a soltar aquello que nos hace daño sin perder la confianza en nosotros mismos.
«La gente da lo que es, no lo que mereces. Lo que mereces te lo das tú». A partir de esta reflexión, el espacio planteará hasta qué punto permitimos que la manera en que los demás nos ven puede llegar a condicionar nuestra propia imagen. No siempre recibimos el cariño, la lealtad o el respeto que esperamos, y comprender que nuestro valor no depende de la capacidad de otra persona para reconocerlo es también una forma de empezar a cuidarnos.
Pero volver a empezar tampoco significa hacerlo en soledad. El programa pondrá el foco en esas personas que nos acompañan cuando perdemos el rumbo, que nos escuchan sin juzgarnos y nos recuerdan, cuando nosotros mismos lo hemos olvidado, que seguimos teniendo motivos para avanzar.
Porque, aunque nadie puede recorrer nuestro camino por nosotros, tampoco tenemos por qué hacerlo en soledad.