Siete medallas para el Tenerife Máster en el Europeo de Natación de Polonia

El conjunto tinerfeño brilla en el Europeo Máster de Lublin con siete medallas y presencia en todas las finales

Siete medallas para el Tenerife Másters en el Europeo de Natación de Polonia / Club Tenerife Másters

El Club Tenerife Masters cerró con sobresaliente su participación en el Campeonato de Europa Máster de Natación en Piscina Corta, celebrado en Lublin (Polonia), al que acudió con cuatro nadadores y regresó con siete medallas.

En concreto, la expedición tinerfeña consiguió tres oros, dos platas y dos bronces, además con todos sus integrantes en puestos de finalista en todas las pruebas celebradas.

El presidente del Club Tenerife Masters, Marcos Cabrera, ha valorado la actuación del equipo en Lublin, y ha considerado que estos resultados «son fruto del trabajo sostenido, la planificación y la pasión por la natación máster que define a nuestra entidad”.

Los representantes de Tenerife Master

La nadadora Conchita Escatllar (+55) se proclamó campeona de Europa en las pruebas de 100 y 200 metros espalda, a lo que sumó un bronce en los 800 metros libres, y se convirtió en una de las referencias de la natación española en el campeonato.

Por su parte, Acayro Sánchez (+45) logró el oro en los 200 metros espalda y una meritoria plata en los 100 metros espalda.

El veterano Sergey Ilyaev (+65), nadador de origen ruso afincado en Adeje, alcanzó la plata en los 200 metros espalda y el bronce en los 200 metros estilos, además de ser cuarto en 200 braza, quinto en 50 y 100 braza y sexto en 100 estilos.

La participación del equipo se completó con Zuzana Cierna (+40),nadadora eslovaca residente en La Palma, que rozó el podio en varias ocasiones y finalizó cuarta en las pruebas de 50, 100 y 200 metros braza.