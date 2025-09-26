Sin agua de riego en Valverde

Problemas con el agua de riego en lugares como Echedo, El Tamaduste o El Tejal, en Valverde, desde hace una semana, han hecho que los agricultores denuncien que se pierden cosechas

Los agricultores de Valverde están muy preocupados por sus cosechas desde hace una semana porque no tienen agua para regarlas. Reclaman información sobre lo que está pasando y alternativas para no perderlo todo.

Comunidad de regantes del norte

Varios vecinos y vecinas de la Comunidad de Regantes del Norte y la Costa de Valverde se quejan de la ausencia o de cortes de agua de riego, lo que conlleva la pérdida de las cosechas. Y no tienen ningún aviso de esta situación. Hoy nos pueden atender dos agricultores en dos pueblos diferentes. Lugares como Echedo, El Tamaduste o El Tejal se quejan de que no se les ha informado y tampoco se les dan alternativas. Muchos son profesionales que viven de lo que cultivan.

Algunos piden que les proporcionen cubas o que los conecten al sistema de la Gorona del Viento.

El Cabildo asegura que el problema está en las desaladoras. El jueves de la pasada semana hubo un problema eléctrico que produjo averías en diferentes módulos. Esto ha coincidido con problemas de funcionamiento y fugas de la red de los ayuntamientos. Están a la espera de que lleguen a la isla el personal y los repuestos necesarios para arreglarlo.

A la espera de soluciones, el campo y su gente reclama agua.