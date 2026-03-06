Las agencias de viaje recuerdan que los seguros no incluyen todo lo vinculado a las consecuencias del inicio de una guerra

Informa. RTVC.

Son numerosos los canarios que no pueden volver a sus hogares, debido al cierre del espacio aéreo por la guerra en el Golfo Pérsico.

Algunos se encuentran en la zona de conflicto, como Doha, y otros en países asiáticos. Por su parte, las agencias de viaje recuerdan que los seguros no incluyen todo lo vinculado a las consecuencias del inicio de una guerra.

Es el caso de Fernando, quien lleva seis días sin poder salir de Bangkok. Ni la aerolínea ni la compañía de seguros le han dado una solución. Además, a la odisea de no poder volver a casa, se añade para la mayoría el problema de asumir el sobrecoste que supone el cierre del espacio aéreo.

Actualidad internacional

El New York Times ha destapado este viernes que fue un misil lanzado por el ejército norteamericano y no iraní, el causante de 175 muertos, la mayoría niñas en el bombardeo de una escuela infantil.

Así es que, en las últimas horas se han intensificado los ataques a Irán, que sigue contestando con lanzamiento de misiles y en el Líbano se extienden los bombardeos. El balance provisional de muertos, hasta el momento, es de 1300 bajas.