UGT Canarias y CCOO convocan a los trabajadores el 10 de septiembre a las puertas de las patronales empresariales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Los sindicatos convocan una concentración para pedir la reducción de la jornada laboral.

Los sindicatos, UGT Canarias y CCOO, se concentrarán el próximo 10 de septiembre para exigir la reducción de la jornada laboral.

Las convocatorias se desarrollarán en las sedes de las patronales en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 10:30 horas están llamados los trabajadores a esta protesta porque aseguran es «un momento clave» para mejorar la calidad laboral y la vida de los empleados.

Según el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, «ya es hora de que esto sea una realidad, más de 40 años sin ajustes en este sentido, la vida y las obligaciones han cambiado y es necesario aplicar este ajuste».

Salud laboral

Desde el sindicato consideran que la reducción de la jornada laboral es un factor clave en la mejora de la salud laboral al favorecer la reducción del estrés, la ansiedad y el agotamiento. «Fundamental», subrayan, después de conocer los últimos datos sobre el aumento de los problemas de salud mental en el trabajo.

Navarro incide en que «cada vez hay más casos de depresión y de ansiedad vinculados al trabajo».

A ello se une la mejora de la conciliación familiar, tan complicada en la actualidad.

En cuanto a la productividad, destacan que la reducción a 37,5 horas no es contraria a la productividad empresarial, «más bien todo lo contrario». Ponen como ejemplo otros países europeos que son punteros a nivel económico.

Por otro lado, acusan a la derecha de vetar la reducción de la jornada laboral, una razón, por la clase trabajadora, resaltan, debe movilizarse «ahora más que nunca».