Los sindicatos consideran que hay un bloqueo en la negociación del convenio colectivo

Los sindicatos mayoritarios en el transporte sanitario en Canarias, CCOO, USO y CSIF, planean convocar movilizaciones, sin descartar la huelga, ante el escenario «crítico e insostenible» que aseguran existe en el sector a consecuencia de un bloqueo en la negociación de su convenio colectivo, según han anunciado este lunes.

Los sindicatos no descartan la huelga en el transporte sanitario en Canarias / Archivo

Ya que los trabajadores se ven perjudicados por la ausencia de un convenio actualizado y por la congelación salarial que arrastra la plantilla, cuando, «mientras tanto, las empresas estarían percibiendo la actualización del IPC en el marco de un contrato del servicio prorrogado durante dos años y que actualmente se encuentra en situación de nulidad», argumentan en un comunicado.

En 2025 aseguran que no se produjo incremento salarial

Los sindicatos señalan varias denuncias concretas que, a su juicio, «evidencian la mala fe negociadora de las patronales», como el hecho de que «no existe acta firmada ni acuerdo válido de la reunión celebrada el 4 de diciembre de 2025, así como la introducción posterior de cambios sustanciales tras el encuentro del 9 de enero de 2026, que alteran lo tratado previamente» en el intento de pactar un nuevo convenio.

Añaden que «a ello se suma la falta de presentación de dos propuestas comprometidas por la parte empresarial» y un correo remitido el 13 de enero que, según los sindicatos, «busca dilatar aún más el proceso negociador».

Las organizaciones sindicales destacan que en 2025 no se produjo ningún incremento salarial y que para 2026 se pretende mantener la congelación de los sueldos, circunstancia que -sostienen- «ha provocado una pérdida acumulada de poder adquisitivo cercana al 19 %» al personal.

Negociación paralizada para los sindicatos

Y acusan, además, a la patronal de negarse a abonar atrasos, «incluso en el caso de que se alcanzara un acuerdo posterior, lo que consideran una muestra clara de bloqueo y falta de voluntad negociadora», sentencian.

Concluyen que «la plantilla no puede seguir pagando las consecuencias de una negociación paralizada«, en la que «las empresas cobran más, mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo año tras año».

Por ello, CCOO, USO y CSIF anuncian que barajan convocar concentraciones de protesta en las próximas semanas y que no descartan la huelga, «si la negociación del cuarto convenio colectivo no avanza de forma efectiva y con garantías».