Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington protagonizan ‘Amsterdam’, una comedia de intriga basada en hechos reales

A continuación se emite ‘El triunfo de un sueño’, una emotiva película sobre el poder de la música, el amor y la magia de las pequeñas cosas

Este domingo, justo después del Telenoticias 1, Televisión Canaria propone a los espectadores una doble sesión de cine que combina intriga histórica, humor y emoción con la emisión de ‘Ámsterdam’ y ‘El triunfo de un sueño’, dos películas inspiradoras para disfrutar de principio a fin.

La tarde arranca con ‘Ámsterdam‘, a las 15:15 horas, una comedia dramática con tintes históricos dirigida por David O. Russell y protagonizada por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington, junto a un reparto que incluye a figuras como Robert De Niro, Rami Malek, Taylor Swift y Anya Taylor-Joy.

Inspirada en el llamado “Business Plot” de 1933, la película narra la epopeya romántica y conspirativa de tres amigos —un médico, una enfermera y un abogado— atrapados en un misterioso asesinato que podría cambiar el rumbo de Estados Unidos. Epopeya romántica sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos.

Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington

La sesión continúa a las 17:15 horas, con ‘El triunfo de un sueño‘, dirigida por Kirsten Sheridan y protagonizada por Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers y Robin Williams.

La historia sigue a August Rush, un huérfano y prodigio musical de 11 años, fruto de un inesperado encuentro romántico entre un cantante de rock y una joven chelista. Cuando el destino separa a los amantes dejando solo a August Rush, éste es ingresado en un orfanato del que escapará para ir a buscar a sus padres. Entre melodías y encuentros inesperados, el filme invita a creer en la fuerza del destino y en el poder de la música.