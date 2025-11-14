ES NOTICIA

Sólo el 6,4% de los parados inscritos en el Servicio Canario de Empleo están debidamente formados

Redacción RTVC

Las Palmas de Gran Canaria acoge un congreso sobre la gestión de las ofertas y demandas de empleo

Jessica de León, consejera de Empleo.

La consejera de Empleo, Jessica de León se ha referido este viernes a la formación. Sólo el 6.4% de los parados inscritos en las listas del Servicio Canario de Empleo están correctamente formados.

Este 14 de noviembre se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria la segunda edición de un congreso que pone sobre la mesa a los actores que median y gestionan las ofertas y demandas de empleo para conocer las tendencias del mercado.

Oficina de Empleo.

El Gobierno de Canarias repetirá el año que viene la inversión formativa para parados inscritos en las listas de empleo.

