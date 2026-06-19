‘Somos Cultura’ analiza el talento literario de Elena Correa

El espacio cultural de la televisión pública entrevista a la autora canaria tras recibir el Premio Almudena Grandes por ‘Niñas Sucias’ este sábado a las 13:00 horas

Malole Aguilar, presentadora de ‘Somos Cultura’.

Televisión Canaria emite una nueva entrega de ‘Somos Cultura‘, el programa semanal que repasa la actualidad de todas las artes y ofrece una mirada en profundidad a los creadores de las Islas, este sábado 20 de junio a las 13:00 horas. El espacio, presentado por Malole Aguilar, recibe en esta ocasión a la escritora tinerfeña Elena Correa, autora de ‘Niñas Sucias’, obra que se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada literaria y que ha sido recientemente galardonada con el Premio Almudena Grandes al mejor debut literario por el Gremio de Libreros de Madrid. Durante la entrevista, que se suma a la ya ofrecida por la autora en el programa ‘Tiempo de Alisios’ de La Radio Canaria, se abordarán cuestiones como la identidad canaria, el uso del realismo mágico y el valor del relato como medio de expresión.

La conversación profundizará en las claves de este libro de cuentos donde se entremezclan lo real y lo fantástico para retratar la cultura y el entorno de las Islas frente a la masificación turística. A través de sus páginas, Elena Correa plasma realidades como la soledad, la salud mental en el exilio urbano, la maternidad y las diversas formas de violencia a las que se enfrentan las mujeres y niñas que protagonizan sus historias en la búsqueda de espacios seguros. La escritora, nacida en Tenerife en 1989 y de profesión veterinaria, cuenta con relatos publicados en revistas literarias como ‘Quimera y Alborismos’, y compagina actualmente su residencia en Madrid con la gestión de una comunidad digital dedicada al fomento de la lectura.

Elena Correa habla en el programa de su primer libro ‘Niñas sucias’ .

Además de la vertiente literaria, este cóctel cultural de treinta minutos de duración completará su emisión con la actuación en directo del rock gamberro de ‘Fermín Rockmero y Los Detergentes‘. Como cada semana, el formato incluirá también sus secciones habituales dedicadas a las recomendaciones culturales y al repaso de la actualidad cinematográfica.

Con esta propuesta, Televisión Canaria reafirma su apuesta por la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de nuestra tierra, siendo ‘Somos Cultura’ una ventana para el conocimiento de los creadores de Canarias en ámbitos como el cine, la música y las artes plásticas.