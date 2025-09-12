El sábado y domingo, de 08:00 a 11:00 horas, llevará a los oyentes al mundo del cómic en Angoulême, de la mano de la ilustradora Ana Pez

El espacio también contará con el relato de superación del deportista Álex Roca, la voz de periodistas en el extranjero, reflexiones con la escritora Elena Correa y el humor de Tomás Fuentes

‘Tiempo de Alisios‘ vuelve a traer la radio en directo este fin de semana al Archipiélago a través de la Radio Canaria, con la periodista Elena Falcón y un amplio equipo de colaboradores que tanto el sábado como el domingo, de 08:00 horas a 11:00 horas, pondrán sobre la mesa variados contenidos.

En esta ocasión, Elena Falcón viajará a Francia para recoger el dibujo que la ilustradora Ana Pez ha creado para el programa y conocer Angoulême, una ciudad que vive por y para el cómic. Gestores culturales citados en los estudios de la radio darán su opinión sobre una posible réplica de ese modelo en Canarias.

La presentadora Elena Falcón (derecha) sujeta el dibujo que la ilustradora ha creado para el «cóctel» de ‘Tiempo de Alisios’.

Asimismo, la actualidad internacional será analizada en el espacio La Sorimba, con la participación de los periodistas canarios Enrique Rodríguez, corresponsal de Blue Radio, y Santiago Díaz Bravo que se conectará desde su residencia en Londres.

El desayuno, Bueno de Boca, será compartido el sábado con el deportista Álex Roca, primera persona en el mundo con un 76 por ciento de discapacidad física que completa una maratón. Roca corrió más de 42 kilómetros en menos de 6 horas. También cabe destacar la participación en el programa de Tomás Fuentes, cómico, guionista y podcaster de La Ruina, que llevará su show «Live at Wembley» a La Laguna y Santa Cruz de La Palma. Un espectáculo en el que ofrece sus mejores chistes, versiones de sus gags más memorables en formato acústico.

Tomas Fuentes incluirá en su gira del show «»Live at Wembley» las ciudades de La Laguna y Santa Cruz de La Palma.

El domingo será la escritora Elena Correa, autora de «Niñas Sucias», quien se citará con el equipo del programa en la cafetería de una gasolinera.

Elena Correa presenta en el programa su primer libro ‘Niñas sucias’.

Como cada fin de semana, ‘Tiempo de Alisios’ propondrá jugar al Adivina en qué trabaja, donde la audiencia deberá adivinar a qué se dedica profesionalmente un invitado misterioso y el humor llenará las ondas el domingo de 10:00 a 11:00 horas con todo un elenco de cómicos canarios que jamás faltan a la cita.

Asimismo, ‘Tiempo de Alisios’ contará en clave histórica y humorística la historia del chicle; el catedrático del Conservatorio Superior de Música de Canarias, Rubén Mayor explicará las claves del flamenco en compañía del artista consagrado a este género, Israel Fernández, y los doctores David Quinto y Claudia Fernández conversarán con el científico Antonio Diéguez sobre longevidad y vida eterna.

Memes, santos millenial o recorridos virtuales por los museos de las islas completan un menú que el público puede también enriquecer a través de los mensajes de WhatsApp al 616 48 67 54 y llamadas al número 900 52 57 52.