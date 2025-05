Sosa: «No ocuparé cargos orgánicos en el partido»

Teodoro Sosa, líder del nuevo partido ‘Municipalistas Primero Canarias’ asegura que no ocupará cargos orgánicos para demostrar que «no todo vale en política»

Teodoro Sosa, líder de Municipalistas Primero Canarias, durante su entrevista en el programa Buenos Días Canarias.

Teodoro Sosa, líder de Municipalistas Primero Canarias, ha estado este martes en el plató del programa Buenos Días Canarias. Tras la presentación la noche del lunes del nuevo partido ‘Municipalistas Primero Canarias’, Sosa ha dicho que su intención es no ocupar cargos orgánicos dentro del partido.

Señaló que «el mal endémico de la política es que sabes entrar pero no te sabes ir. Si alguien piensa que yo voy a ser padre, hijo y espíritu santo, es que no me conoce. No voy a estar en ningún cargo orgánico. El presidente será Óscar Hernández y yo estaré donde quieran los compañeros que esté. No estaré en un cargo orgánico para demostrar que no todo vale en política».

Vídeo RTVC.

El líder de ‘Municipalistas Primero Canarias‘ ha comentado que el nombre del partido responde a «una sensibilidad histórica que representan los alcaldes y que es la cercanía, el crecer de abajo hacia arriba. El municipalismo es nuestro espacio ideológico».

Añadió que las diferencias con otras formaciones nacionalistas es la «esencia» de la cercanía. «No venimos a luchar o a dar codazos con otros espacios. Trabajaremos desde el municipalismo y la cercanía, en la demanda histórica del trabajo desde los barrios y plazas. Tenemos claro que eso es lo que nos va a diferenciar y es el sello que tenemos. Somos nacionalistas pero también progresistas; otros está más posicionados en la derecha o izquierda».

Teodoro Sosa insistió en que «no somos insularistas porque tenemos vocación de Canarias. Hemos arrancado donde tenemos la fortaleza con 17 asambleas pero no somos excluyentes. Con nosotros tienen acogida los que les pueda doler Canarias aunque no hayan nacido aquí».

Líneas rojas

En cuanto a las líneas rojas de la nueva formación política, Sosa aseguró que «nunca vamos a llegar a acuerdos con la extrema derecha porque ideológicamente no tenemos nada que ver. Hay algunos que se sienten más cómodos siendo muleta del PSOE o del PP pero nosotros tenemos claro que primero es Canarias y los problemas de nuestra gente. Cuando vayamos Madrid o a Bruselas hay que anteponer los intereses de Canarias por encima de cualquier otra gestión».

Respecto a las críticas de algunos partidos sobre que estarán alineados con Coalición Canaria o Partido Popular, Sosa incidió en que «creo que son fruto del nerviosismo. Yo me sentaría también con Nueva Canarias por el bien de Canarias a pesar de los pesares. Hay que olvidar las divisiones y pensar en la unión de esta tierra cuando se defiende desde fuera del archipiélago. Tendremos acuerdos con los nacionalistas que quieran defender nuestra tierra porque Canarias está por encima de cualquier otra cuestión».

En cuanto a la situación de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y miembro de Nueva Canarias, Sosa indicó que «le tengo un cariño especial y un respeto institucional y nunca lo meteré en un compromiso. Todos los compañeros del nuevo partido han dado el paso libremente, sin presión. Morales es mi compañero, mi presidente del Cabildo, llevo 6 años trabajando con él, sé de su valía y nunca lo meteré en un compromiso porque hay que anteponer siempre el respeto institucional».