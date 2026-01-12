El Spar Gran Canaria confía en el técnico grancanario para revertir su mala racha y evitar el descenso en la Liga Femenina Endesa

El Spar Gran Canaria destituye a José Carlos Ramos y ficha a Pablo Melo / Spar Gran Canaria

Este lunes el Spar Gran Canaria ha anunciado el cese de su entrenador, José Carlos Ramos, y ha fichado al grancanario Pablo Melo como su sustituto en la tarea de salvar la categoría en Liga Femenina Endesa, una tarea en la que contará en el cuerpo técnico con Loli Monzón y Laida Saavedra.

Tras un inicio de temporada con apenas tres victorias en dieciséis encuentros, Ramos deja al cuadro grancanario en la posición de colista de la competición liguera, a dos victorias de la salvación en Liga F Endesa, tras la dura derrota ante el Leganés en la última jornada (54-93).

El nuevo cuerpo técnico

Su sustituto, Pablo Melo, arriba al Polideportivo Municipal La Paterna tras comenzar la temporada con el Dreamland Gran Canaria de Liga U. Club que abandonó en noviembre alegando motivos personales.

En el cuerpo técnico tendrá la colaboración de Loli Monzón, entrenadora ayudante, jugadora de la casa y «pieza clave» en el ascenso a Primera del club. Además de Laida Saavedra, delegada, «historia viva del club» y múltiple campeona de España, resaltan desde la entidad.

Desde el Spar Gran Canaria han destacado que inician una nueva etapa con un equipo que «combina experiencia, compromiso y ADN del club».