El sindicato UGT celebra la subida salarial para los empleados públicos acordada entre el Gobierno y los sindicatos

El sindicato UGT Canarias valora positivamente la subida salarial de los empleados públicos que en Canarias afectará a 150.000 funcionarios. Acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos que comenzará aplicarse a partir de la nómina del próximo mes.

Esta subida será de un 2,5%, este año, con efecto retroactivo desde el mes de enero. En general, el incremento será del 11,5%, un aumento acumulado del sueldo en cuatro años.

Acuerdo cerrado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos y que seguirá con una subida del 1,5% para 2026, a la que se sumará otro 0,5% variable, que se cobraría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo si el índice de precios de consumo (IPC) iguala o supera el 1,5% a cierre de año. Para 2027, la subida salarial se queda en el 4,5%, en tanto que para 2028 será del 2%.

Otras elementos sobre la mesa de negociación

También contempla la supresión de la tasa de reposición, la reducción de la jornada a 35 horas semanales, la mejora del teletrabajo, el refuerzo de la plantilla y la mejora de la calidad sanitaria de la mutualidad.

Otras medidas que se tienen en cuenta son la conciliación, la promoción interna y la jubilación.

En el caso de Canarias, este compromiso pasa por la necesidad de «actualizar y mejorar» los complementos de insularidad y residencia.

Según UGT Canarias, este avance en la situación laboral «reforzará las condiciones de trabajo y la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía».