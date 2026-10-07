La formación política que forma parte del Gobierno del Estado pide que se apruebe por decreto la nacionalidad de los saharauis antes de que se celebren las próximas elecciones generales

Sumar planteará al Gobierno que la ley que concede la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y a sus descendientes, que ha decaído por la convocatoria electoral a tan solo dos semanas de concluir su tramitación parlamentaria, se apruebe por decreto y se vote su convalidación en la Diputación Permanente.

115 niños y niñas saharauis disfrutan del programa ‘Vacaciones en Paz’ en Canarias / Archivo RTVC

Fuentes de Sumar, impulsora de esta ley, han explicado a EFE que consideran que esta iniciativa reúne los requisitos de urgencia para que se pueda aprobar por decreto.

Para Sumar, es evidente que un decreto para otorgar la nacionalidad a los descendientes de los saharauis durante la administración española tiene «legitimidad política». Aseguran que si no se ha terminado su tramitación legislativa es por el «filibusterismo» del PP.

Recuerdan además que es una medida que espera mucha gente y con el añadido de que hay un conflicto armado.

La ley de nacionalidad saharaui se aprobó en el Congreso el 10 de septiembre con el voto a favor de la mayoría de la Cámara, la abstención de PP y Junts y el «no» de Vox.

Esta norma, de la que podrían beneficiarse entre 80.000 y 120.000 personas, según los colectivos saharauis, tuvo enmiendas del PP en el Senado y tendría que haberse votado en el pleno de la Cámara Alta esta semana, pero no ha llegado a celebrarse al disolverse las Cortes este martes.

Aunque el texto enmendado por el PP hubiera salido adelante en el Senado por la mayoría absoluta de los populares, las enmiendas habrían caído previsiblemente cuando la proposición volviese al Congreso una semana más tarde.