El Supremo mantiene en libertad a Koldo García

El exasesor de Ábalos acude es citado por cuarta vez por el Tribunal Supremo y se ha acogido a su derecho a no declarar

Informa: RTVC.

El juez del Tribunal Supremo mantiene en libertad a Koldo García tras acogerse a su derecho a no declarar. No le ha retirado las medidas cautelares de retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.

El exasesor de Ábalos ha alegado indefensión y la Fiscalía ha pedido mantener esta situación, aunque las acusaciones particulares han pedido prisión.

Leopoldo Puente, juez del Supremo, ha acordado mantenerlo en libertad pese al «creciente» riesgo de fuga por el aumento de los indicios contra él, al igual que sucedió en el exministro José Luis Ábalos.

En este caso, le citaron para preguntarle por los 95.000 euros en gastos sin justificar que recoge el último informe de la UCO.

Desde febrero de 2024, tiene que cumplir con estas medidas cautelares además de comparecer cada 15 días.

Koldo García ha asistido al máximo órgano de la justicia acompañado de su abogada.

Gastos del exministro

La comparecencia de Koldo García está relacionada con los gastos que él y su expareja sufragaban al exministro. En los que están, supuestamente, la pensión del hijo, regalos o cuotas hipotecarias.

Minutos antes de entrar en el Supremo intervino en el programa ‘Mañaneros 360’, en La1 de TVE, en el que ha dicho que pagaba los gastos de Ábalos con dinero del exministro y que «todo eso se demostrará». «Todo tiene explicación (…) Yo tendré que defenderme y demostrar que están equivocados», ha dicho tras negar que ese lenguaje en clave aluda a dinero.

«No soy tan malo», ha concluido, tras descartar la posibilidad de pacto con el fiscal: «Si hubiera hecho algo incorrecto, sí».

En el auto, el juez advierte del «creciente» riesgo de que Koldo García se sustraiga de la Justicia, «conforme el conjunto de indicios de la posible comisión de graves delitos», sancionados con altas penas de cárcel, «se robustece» y conforme «se aproxima» la fecha de juicio.

«La posibilidad, el riesgo, existe siempre (…)», dice el juez, y admite a su vez que «es verdad que Koldo pudiera» disponer de «cierta cantidad de dinero» que hasta ahora no ha sido hallada» y que «mantuvo en el pasado ciertos vínculos con otros países, que se desconoce si persisten».

Pero, el magistrado, ha considerado suficiente con solo las medidas cautelares ya acordadas.

Tampoco concurren las otras circunstancias que determinarían la prisión: descarta el juez «riesgo alguno» de que Koldo García «pudiera cometer nuevos hechos delictivos» y, dado el tiempo transcurrido y las diligencias practicadas, «no parece» que esté «en disposición de alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba».

Último informe de la UCO

El juez Puente ha comentado que «es evidente que persisten», e «incluso aparecen seriamente consolidados» tras el último informe policial, «sólidos indicios de criminalidad» que podrían colmar los delitos de cohecho, integración en organización criminal, tráfico de influencias, «y, tal vez, también» malversación.

Y también subraya que el último informe de la UCO apunta a «la posible tenencia» de «importantes cantidades de dinero en metálico, indiciariamente procedentes de las actividades delictivas» que se le imputan, y que Koldo García se haría cargo de «obligaciones económicas» del exministro de hasta 94.883 euros.

El juez pone el acento en los 26.600 euros que pagó por el alquiler de la vivienda de Ábalos que éste no habría declarado, de los que menciona un ingreso de 5.700 euros de la expareja del ex asesor como pagos de seis rentas futuras.

Koldo ha intentado justificar su derecho a no declarar, al denunciar que le hacen falta los dispositivos que se han intervenido con los que puede defenderse.

El fiscal ha afeado al exasesor que guarde silencio cuando suele hablar tanto en los medios de comunicación, y la defensa ha invocado su derecho a defenderse en el procedimiento.