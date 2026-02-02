Suspenden la búsqueda de la mujer desaparecida en el mar en Tacoronte

La búsqueda se suspende tras el hallazgo de un cuerpo flotando en el mar en la costa de Anaga, que podría tratarse de la joven que cayó al mar en Tacoronte el pasado miércoles

El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en Mesas del Mar en la costa de Tacoronte, Tenerife, se suspende tras cinco días tras el hallazgo del cuerpo de una mujer, de la que no han trascendido más datos, flotando en el mar en la costa de Anaga, en Tenerife, según ha informado la Guardia Civil.

Informa RTVC.

A la espera de los resultados de la autopsia del cadáver, que se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, para confirmar si se trata de la mujer que cayó al mar en Tacoronte el pasado miércoles, los dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire se han desactivado.

Suspenden la búsqueda de la mujer desaparecida en Tacoronte. Imagen del oleaje la semana pasada en Mesa del Mar, Tacoronte, Tenerife. EFE

























