Derecho al Techo celebra la paralización y reclama ahora soluciones habitacionales estables, incluida la posibilidad de alquileres sociales

Los lanzamientos previstos para ocho familias de la calle Nicolás Estévanez, en Las Palmas de Gran Canaria, han quedado nuevamente suspendidos después de que SAREB solicitara al juzgado la paralización de los desalojos. La plataforma Derecho al Techo ha celebrado la decisión como una nueva victoria en defensa del derecho a la vivienda.

Protestas contra los lanzamientos previstos para ocho familias de la calle Nicolás Estévanez. RTVC

La suspensión abre además una vía para estudiar de forma individualizada la situación de cada familia y buscar una solución habitacional para cada caso, incluida la posibilidad de formalizar contratos de alquiler social.

Una suspensión tras varias movilizaciones

Derecho al Techo señala que esta decisión llega después de varias movilizaciones, acompañamientos y gestiones dirigidas a evitar que las ocho familias fueran expulsadas de sus hogares.

La plataforma explica que en esta ocasión no ha podido aplicarse el denominado ‘Decreto Maricarmen’, aprobado este martes, debido a que su publicación se produce este miércoles y los plazos no permitían que llegara a tiempo al juzgado antes de los lanzamientos previstos.

Desde Derecho al Techo consideran que la nueva paralización demuestra que la movilización y la organización social pueden contribuir a defender el derecho a la vivienda y evitar que personas en situación de vulnerabilidad afronten un desalojo sin una alternativa habitacional.

Reclaman soluciones estables para las familias

La plataforma advierte, no obstante, de que suspender los lanzamientos no resuelve el problema. “Pero queremos ser claros porque suspender un lanzamiento, o incluso ocho, no significa resolver el problema”, señala en su comunicado.

Derecho al Techo reclama que esta nueva oportunidad permita alcanzar soluciones concretas, estables y dignas para cada una de las familias, después de varias suspensiones y de compromisos adquiridos anteriormente.

La organización pide además que estas soluciones se extiendan al resto de viviendas de SAREB en las que existan situaciones de vulnerabilidad, para evitar que otras familias se encuentren ante procedimientos de lanzamiento sin una alternativa.

El papel de SAREB

Derecho al Techo reclama a SAREB, como sociedad con participación pública, que destine sus viviendas a su función social y garantice una alternativa habitacional para las personas afectadas antes de cualquier lanzamiento.

La plataforma resume su posición con una reivindicación: “Parar un desahucio es una victoria. Garantizar un techo es lo que tenemos que seguir defendiendo y conquistando”.