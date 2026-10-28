Suspensión de la jornada de este miércoles de Copa del Rey

La RFEF decreta el aplazamiento de los 24 encuentros previstos en solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario acaecido en la provincia de Toledo. Entre esos partidos se encuentra el Badajoz vs CD Tenerife

La RFEF ha comunicado que «como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy».

La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado que próximamente se informará sobre cómo quedará la planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

Entre los partidos afectados por esta suspensión es el que disputaría esta tarde el CD Tenerife en Badajoz dentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.





