El suministro de agua potable en la zona de San Eugenio será interrumpido desde las 07:30 hasta las 12:30 horas del próximo lunes debido a trabajos de mejora en la red de abastecimiento por parte de la empresa gestora del servicio municipal de agua en Adeje, Entemanser.

Calles afectadas

Las calles que podrán verse afectadas son: Finlandia, Avenida Europa, Avenida Francia, Alemania, Avenida Austria, Pasaje de Austria, Portugal, Italia, Irlanda, Dinamarca, Noruega y Países Bajos, según ha informado este sábado el Ayuntamiento de Adeje.

Estas mejoras en la red forman parte del compromiso por garantizar un servicio más eficiente y seguro para todos los vecinos y si no surgen complicaciones, la finalización de los trabajos, que requieren cerrar el depósito de agua potable de San Eugenio y vaciar la red antes de intervenir, lo que prolonga el tiempo de suspensión, podrían completarse antes del plazo previsto.

Labores técnicas

El tiempo estimado incluye las labores técnicas necesarias para preparar la red. Así como, ejecutar los trabajos con la máxima calidad.

El Ayuntamiento de Adeje y Entemanser lamentan las molestias que esta situación pueda ocasionar. Además, agradecen la comprensión y colaboración de los vecinos, al tiempo que recomiendan tomar las previsiones necesarias para disponer de agua durante el horario indicado.