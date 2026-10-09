El Ayuntamiento de Icod de Los Vinos reorganiza los actos institucionales y coordina el dispositivo con la Junta Electoral para garantizar el desarrollo de la tradición y el derecho al voto

Tablas de San Andrés / RTVC

Las Tablas de San Andrés se celebrarán el próximo 29 de noviembre, coincidiendo con la jornada de elecciones generales. El Ayuntamiento mantendrá esta tradición popular y adaptará la programación de los actos organizados para evitar interferencias con la convocatoria electoral.

El tradicional descorche de la primera botella de vino de la nueva cosecha tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, mientras que el arrastre y otras actividades se celebrarán el sábado 28. Las calles habituales para el descenso de las tablas estarán preparadas para el domingo 29.

El Ayuntamiento coordina el dispositivo con la Junta Electoral

Javier Sierra, alcalde de Icod de Los Vinos, ha afirmado que la celebración de las tablas no se verá interrumpida por las elecciones, al tratarse de una costumbre que nace de la propia ciudadanía.

«Habrá Tablas de San Andrés, evidentemente. Es una tradición que no la puede parar nadie, ni unas elecciones generales, porque nace de la gente de manera espontánea, que coge su tabla y se tira por cualquier calle empinada de nuestro municipio», ha señalado.

Una tradición para todas las edades / RTVC

La reorganización afecta principalmente a los actos que requieren una preparación institucional. Además del descorche, previsto para el viernes 27, la jornada del sábado 28 contará con actividades como el arrastre y con las calles acondicionadas para su celebración.

De cara al domingo 29, el Ayuntamiento trabaja en la coordinación del dispositivo para compatibilizar la tradición con el ejercicio del derecho al voto. Según ha explicado el representante municipal, el consistorio ha mantenido contactos durante la semana con la Junta Electoral para tramitar los permisos necesarios.

La planificación también tiene en cuenta la proximidad del juzgado de Icod de los Vinos a la calle del Plano, una de las vías más conocidas para el arrastre de las tablas. Asimismo, se está coordinando el dispositivo con Correos para procurar que ambas actividades puedan desarrollarse con normalidad.

El objetivo es mantener viva una de las celebraciones más arraigadas del municipio sin perjudicar la participación electoral de los ciudadanos.

¿Cuál es el origen de las Tablas de San Andrés?

Las Tablas de San Andrés son una de las tradiciones populares más características de Icod de los Vinos, en Tenerife. Cada año, con la llegada de noviembre, vecinos y visitantes se reúnen en sus calles para deslizarse sobre tablas de madera por las pendientes del municipio.

La celebración está vinculada a la víspera de San Andrés, el 29 y 30 de noviembre, y coincide con una época tradicionalmente asociada a la apertura de las bodegas y a la degustación del vino nuevo.

Foto antigua de las Tablas de San Andrés / RTVC

Aunque existen distintas explicaciones sobre el origen de esta costumbre, su práctica se ha transmitido de generación en generación y forma parte de la identidad cultural de Icod de los Vinos. Las tablas se convierten así en protagonistas de una fiesta en la que participan personas de diferentes edades y que cada año atrae a numerosos visitantes.

La celebración requiere también medidas de seguridad y la preparación de las calles por las que se realiza el descenso. Este año, la coincidencia con las elecciones generales añade un reto organizativo, pero el Ayuntamiento prevé mantener la tradición y adaptar los actos programados para que ambas jornadas puedan desarrollarse con normalidad.