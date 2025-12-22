Tacoronte sale a la calle con cacerolas y protestan frente al Ayuntamiento contra la desaladora de Mesa del Mar

RTVC.

Los vecinos de Tacoronte protagonizaron una ruidosa protesta en el norte de Tenerife para mostrar su rechazo a la construcción de una desaladora en el litoral de Mesa del Mar. Cacerolas en mano, los manifestantes se concentraron frente al Ayuntamiento coincidiendo con la celebración del pleno municipal, con el objetivo de hacer oír su oposición al proyecto.

Durante la movilización, los vecinos expresaron su preocupación por el impacto que la infraestructura podría tener en la costa y reclamaron mayor transparencia y participación en las decisiones que afectan al entorno.

La alcaldesa de Tacoronte aseguró que el proyecto de la desaladora está actualmente paralizado, un anuncio que los manifestantes recibieron con cautela, ya que mantienen su postura contraria a la instalación.

Además, los vecinos han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para frenar definitivamente la construcción de la desaladora. La iniciativa ya suma 335 apoyos y continúa abierta a la adhesión de más ciudadanos.