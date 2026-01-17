Taisei Miyashiro se incorpora a la UD Las Palmas hasta final de temporada, en calidad de cedido, tras el acuerdo alcanzado con el Vissel Kobe

Taisei Miyashiro, nuevo jugador de la UD Las Palmas / UD Las Palmas

La UD Las Palmas refuerza su línea de ataque con la llegada de Taisei Miyashiro. Jugará en el club hasta el 30 de junio de 2026, tras el acuerdo alcanzado con su actual club, el Vissel Kobe.

El club tendrá una opción de compra sobre el futbolista nipón. Será obligatoria en caso de lograr el ascenso a Primera División, y opcional si el equipo no consigue su objetivo y se ve obligado a continuar en Segunda, según ha revelado el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez.

Nueva incorporación en el ataque

Miyashiro, de 25 años, será presentado el próximo martes. Es internacional absoluto con Japón, y ha disputado más de 166 partidos en la máxima categoría del fútbol nipón; con el Vissel Kobe ha marcado 34 goles, once durante la pasada temporada. La UD incorpora a un delantero polivalente, muy habilidoso, con gol y veloz. Su debut en la Selección de Japón se produjo el 8 de julio de 2025, ante Hong Kong de la Copa de Asia Oriental.

Se trata del cuarto fichaje de la UD Las Palmas en este plazo de incorporaciones de enero. Tras el colombiano Nicolás Benedetti y los catalanes Estanis Pedrola e Iker Bravo, todos ellos jugadores de ataque.

Con estos nuevos futbolistas, la entidad da por cerrado el mercado en cuanto a altas se refiere. A partir de ahora tendrá que aligerar la actual plantilla, por lo que, en principio, solo se esperan más novedades en el capítulo de salidas, tras las ya confirmadas de Adam Arvelo y Edward Cedeño, cedidos hasta final de temporada a Unionistas de Salamanca y Albacete Balompié, respectivamente.