La sexta edición del Open de Natación Adaptada Gran Canaria reúne a 137 consolida el compromiso del CN Las Palmas con una natación inclusiva y de alto nivel

Talento en la sexta competición de Natación Adaptada del CN Las Palmas

Con las gradas llenas, el mejor ambiente y la energía contagiosa de los 137 participantes de más de una decena de clubes, la sexta competición de Natación Adaptada Gran Canaria 2025 ha sido un nuevo éxito en el Club Natación Las Palmas. Cono una mañana intensa de deporte sin límites, clubes de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, e incluso de Cabo Verde, se han encontrado en las piscinas del Julio Navarro, sellando una nueva edición de este Open en diferentes categorías y capacidades.

Las instalaciones han vibrado durante horas con la emoción de las diferentes modalidades, espalda, braza, libre, mariposa, con participantes de todas las edades en un derroche de talento y trabajo comprometido. Han hecho estallar en aplausos a la grada los/as nadadores de todas las categorías, con participantes con discapacidades tanto físicas, como deportistas con parálisis cerebral, discapacidad sensorial e intelectual, que por igual se han llevado el calor del público que ha colmado el club.

Destacan los S15

Entre los deportistas más destacados del día, han brillado los resultados de Guillermo Gracia en categoría S15 (Síndrome Down), y los nadadores locales Laura Pérez Suárez y Adrián Santana Hernández (CN Las Palmas) en categoría S15, que han disfrutado de la emoción de competir esta vez en casa.

Jóvenes promesas en alza

Además, han destacado los resultados de las dos jóvenes promesas y también internacionales en sus categorías: Daniel Santana Sánchez en categoría S9 y Alejandra García Godoy en categoría S12. Ambos han mostrado hoy su mejor talento deportivo logrando unas espectaculares marcas y reafirmándose como unas grandes promesas de la natación adaptada nacional.

Compromiso con natación adaptada

Con la colaboración de la Asociación Down Las Palmas, esa competición consolida el éxito de la cada vez más nutrida natación adaptada en Canarias, por la que el Club Natación Las Palmas apuesta desde hace décadas como club pionero en esta modalidad deportiva. Así lo ha expresado la gerente del CN Las Palmas, Paola Hernández, que ha puesto en valor la importancia de este campeonato, que “visibiliza el trabajo de los clubs de las islas con las personas con discapacidad” y también “el esfuerzo de los técnicos los 365 días del año con el apoyo indiscutible de las familias”. “Han mejorado marcas que les abren la puerta a competiciones nacionales e internacionales” que son una recompensa al esfuerzo diario por cumplir sus metas.

En la misma línea se ha expresado la responsable de la sección de natación adaptada del Club Natación Las Palmas y seleccionadora nacional, Paqui Romero, que ha destacado que este evento fue creado para que “todas las personas con discapacidad puedan participar, sean federados o no” de forma que sirva de “oportunidad para todos ellos”. En esta sexta edición, se afianza la gran acogida del evento que “año a año es todo un éxito”, ha celebrado.

Disfrutar y mejorar marcas

El 27 veces campeón del mundo y 10 veces plusmarquista mundial de natación adaptada, Guillermo Gracia, ha aplaudido la oportunidad de estar en la isla, su segunda vez, destacando que “todo lo que se celebra aquí es un empuje para mis objetivos y mis campeonatos” por lo que ha dado “el 100%”.

La misma idea ha compartido la nadadora local Laura Pérez, con más de 100 medallas en su palmarés, quien ha subrayado “el gran ambiente” de la competición, que “le da visibilidad a la natación adaptada” y a los/as deportistas. Ha cumplido con su objetivo de hoy, “pasarlo bien y disfrutar”, además de bajar su marca en las dos categorías en las que ha participado. Con su gran papel de hoy, Pérez se coloca un poco más cerca de su meta del campeonato de España.