Tamaraceite representa su Belén Viviente

RTVC / EFE
Unos 70 vecinos de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya, en Gran Canaria, participan este domingo en la cuarta edición de su Belén Viviente

Alrededor de 70 vecinos del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya de Las Palmas de Gran Canaria representarán el tradicional Belén Viviente este domingo a las 19.00 horas, en el Parque Tamaraceite Sur.

Cuarta edición

La representación teatral hebrea, organizada por la Asociación Cultural Tasate, se celebra por cuarto año consecutivo y es el resultado de un intenso trabajo que comenzó a finales del pasado mes de octubre.

El público podrá disfrutar de nueve escenas distribuidas por diferentes puntos del parque y recrearán la historia bíblica del nacimiento de Jesucristo,

De esta manera, entre las escenas destacadas no faltarán la Anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María, la visita de los Magos de Oriente al rey Herodes, los pastores o el mercado del pueblo. Ofrecerán un recorrido dinámico y participativo para todos los asistentes.

Un espectáculo inclusivo

Además, en esta edición se volverá a contar con la participación de personas invidentes, reforzando el carácter inclusivo del evento. Algunos de los personajes principales repiten experiencia, mientras que otros vecinos y vecinas toman el relevo, aportando nuevas miradas a la escenificación.

Todos los participantes son amateurs, sin experiencia profesional en el mundo de la interpretación, pero con una gran ilusión y compromiso. Estrenan tras muchas horas de preparación, grabaciones y ensayos. La dirección corre a cargo de David Báez, con producción de Juan Fernando Arencibia.

