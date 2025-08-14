Televisión Canaria dedica la tarde del viernes 15 de agosto a la emisión de títulos de cine para disfrutar en familia

Este viernes 15 de agosto, festivo nacional por la Asunción de la Virgen María, Televisión Canaria ofrece en su franja de tarde dos películas que combinan aventura, emoción y humor para disfrutar en familia.

La sesión arranca a las 15:20 horas, tras Telenoticias 1, con ‘Las cuatro plumas’ (2002), adaptación de Shekhar Kapur del clásico homónico de 1939, basado a su vez en la novela de A. E. W. Mason.

Este drama bélico, protagonizado por Heath Ledger, Kate Hudson y Wes Bentley, traslada al espectador al Sudán de 1898, cuando un ejército de derviches ataca la fortaleza británica de Jartum y el regimiento del loven Harry Faversham es llamado a filas y enviado a África. Considerado uno de los mejores soldados de su unidad y con un futuro prometedor junto a su prometida, Harry decide abandonar el ejército el día antes de la marcha de las tropas.

Su decisión provoca el rechazo de su padre, la ruptura con Ethne, su prometida, y el desprecio de sus amigos, que le envían cuatro plumas blancas como símbolo de cobardía. Incomprendido, solo y atormentado, Harry vive en Londres, donde descubre que Jack, su mejor amigo, y su antiguo regimiento han caído en poder de los rebeldes. El oficial decide entonces recuperar su honor y participar en el rescate disfrazado de beduino.

A continuación, a las 17:30 horas, la programación vira hacia la comedia con la emisión de la película ‘Dos son multitud’, una producción franco-belga dirigida por Frédéric Quiring y protagonizada por Melha Bedia y François Berléand.

La historia sigue a Sophia, una profesora de francés que, tras años soportando difíciles condiciones laborales, ve por fin la oportunidad de comenzar una nueva vida cuando la seleccionan para una foerta de empleo en el Liceo Francés de Barcelona. Sin embargo, su sueño se complica cuando un candidato de una escuela de lujo de París y mejor conectado amenaza con arrebatarle el puesto. Dispuesta a luchar por su objetivo, Sophia se alía con su peculiar vecino, el Sr. Picard,, para sabotear la candidatura de su competidor, dando lugar a una cadena de enredos y situaciones hilarantes.