Televisión Canaria presenta doble sesión cinematográfica este domingo a las 15:20 horas con ‘Una pareja de tres’, y a las 17:20 horas con ‘The Mexican’

Los actores Jennifer Aniston y Owen Wilson, protagonistas de ‘Una pareja de tres’.

La parrilla de Televisión Canaria se reserva este domingo 24 de agosto para dos grandes títulos de cine comercial que garantizan una tarde de entretenimiento. La jornada comienza con la entrañable comedia ‘Una pareja de tres’, protagonizada por Jennifer Aniston y Owen Wilson. A continuación, la parrilla se viste de aventura con el film de acción y comedia ‘The Mexican’, que unió por primera vez en la gran pantalla a Brad Pitt y Julia Roberts en una de las cintas más peculiares de sus carreras.

‘Una pareja de tres’, a las 15:20 horas

A las 15:20 horas, la cadena autonómica emitirá ‘Una pareja de tres’, un conmovedor film del director David Frankel que convirtió en un éxito mundial la adaptación de la novela homónima de John Grogan.

La película sigue la vida de los recién casados John y Jenny Grogan (Owen Wilson y Jennifer Aniston). Para paliar las dudas de John sobre la paternidad, deciden adoptar un adorable cachorro de labrador que, con el tiempo, se convierte en una mole de 45 kilos de pura energía y caos. El perro, llamado Marley, les acompañará a lo largo de su vida, compartiendo sus alegrías y sus tristezas, y enseñándoles valiosas lecciones sobre el amor incondicional.

Como dato curioso, para interpretar a Marley en sus distintas etapas, se utilizó una docena de perros diferentes durante el rodaje.

Fotogramas de ‘Una pareja de tres’.

‘The Mexican’, a las 17:20 horas

Tras esta emotiva historia, a las 17:20 horas, llega el turno de ‘The Mexican’, una película que fusiona con maestría los géneros de acción, comedia y romance. La película, dirigida por Gore Verbinski, reúne en el reparto a dos de los actores más cotizados de su generación, Brad Pitt y Julia Roberts, quienes interpretan a la pareja protagonista, Jerry Welbach y Samantha Barzel.

La trama se centra en Jerry, un inexperto criminal que debe viajar a México por orden de un mafioso para recuperar una valiosa y antigua pistola conocida como «La Mexicana», sobre la que pesa una maldición. Al mismo tiempo, su novia, Samantha, le da un ultimátum para que abandone su relación con la mafia.

La película es especialmente recordada por la química de su reparto, ya que la pareja de Hollywood, a pesar de compartir protagonismo, solo aparece junta en contadas ocasiones, separando sus tramas para que la narración fluya de forma más original. Además, la magistral interpretación de James Gandolfini en su papel de un sicario, le valió una gran aclamación por parte de la crítica.