Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife protestan y colapsan el centro de la ciudad

Los conductores reclaman una serie de medidas al Ayuntamiento capitalino que sientes que no se cumplen

El sector de taxis de Santa Cruz de Tenerife se manifestó este jueves con una serie de exigencias como son la falta de paradas, la aparición en escena de los tuk-tuks o el retraso en el aumento de las tarifas.

Durante tres horas por la mañana, los taxis colapsaron las principales calles del centro de la capital tinerfeña para dar comienzo al primer día de manifestación por medidas que terminen con el abandono institucional que sienten desde el sector.

Exigencias del sector

“Llevamos tres años en el retraso y así no podemos vivir, todo sube y los taxis están siendo abandonados, están pidiendo compañeros ceses de actividad porque no se puede llevar a cabo esta situación”, aseguró Miguel Ojeda, presidente de Élite Taxi.

Esta es una de las principales exigencias del sector, el retraso que se ha vislumbrado en el aumento de las tarifas, una circunstancia que se suma al alto precio de las pólizas anuales. «Llegan a los 6.000 euros por parte de los conductores y eso no lo podemos permitir”, añade Ojeda.

Taxis en Santa Cruz de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Mientras el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife afirma que ya se ha dado respuesta a estas y demás actividades. “No se han quitado paradas, se han reubicado paradas”, afirmó Evelyn Alonso, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

“El taxi es el único servicio personalizado que tiene el vecino o el ciudadano para hacer sus gestiones y estamos teniendo grandes problemas”, aclaró la concejala.

Si no se llega a ningún acuerdo, el próximo 19 de diciembre los taxistas volverán a manifestarse en la capital tinerfeña.