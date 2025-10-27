Miles de fieles viven la llegada de la Virgen de las Nieves a Tazacorte en una jornada histórica para el pueblo bagañete

Tazacorte vivió uno de los momentos más conmovedores de la peregrinación insular de la Virgen de las Nieves, bajo el lema “María, consuelo y esperanza nuestra”. La emoción se adueñó del Puerto cuando la patrona de La Palma entró entre aplausos y lágrimas, recibida por una multitud que celebró la fuerza y la unión del municipio tras la adversidad del volcán.

Los Caballos Fufos danzan en honor a la Virgen de las Nieves y San Miguel Arcángel | Ayuntamiento de Tazacorte

Los niños elevaron sus peticiones en un ambiente de profunda devoción, mientras palomas blancas surcaban el cielo al paso de la imagen mariana. Por primera vez, la Virgen de las Nieves entró en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, un hecho histórico que los fieles describieron como “profundamente emotivo y lleno de significado espiritual”.

Encuentro entre patronos y Alcaldesa Honoraria y Perpetua

La procesión avanzó hasta la Avenida Felipe Lorenzo, donde la Virgen de las Nieves se encontró con San Miguel Arcángel, frente al Colegio Juan XXIII. Fue un momento sobrecogedor. Los presentes unieron sus plegarias bajo la mirada de ambos patronos, símbolo de protección, fe y esperanza para toda la Isla.

Otro instante simbólico se vivió en el Ayuntamiento. Allí, autoridades civiles, eclesiásticas y vecinos recibieron con emoción a la patrona. Durante el acto se entregó el bastón de mando, nombrando a Nuestra Señora de las Nieves Alcaldesa Honoraria y Perpetua, con San Miguel Arcángel como custodio del solemne acontecimiento.

La tradición y el color de los Caballos Fufos

Como broche de oro, los Caballos Fufos ofrecieron su tradicional danza, llena de color, ritmo y simbolismo. El público se volcó en aplausos, fundiendo lágrimas y alegría en una celebración que reflejó la identidad y el alma del pueblo bagañete.

El recorrido concluyó en la Parroquia de San Miguel Arcángel, donde ambas imágenes permanecieron durante la noche. Tras la Santa Misa del domingo, la Virgen reanudó su peregrinación rumbo a Los Llanos de Aridane, siguiente destino de su recorrido insular.

Una espera de 61 años recompensada

El alcalde David Ruiz destacó la profunda carga espiritual de la visita: “La llegada de la Virgen tiene un valor inmenso. Ha tocado una tierra que ha sufrido, pero también una tierra unida y fuerte”.

El primer teniente de alcalde, Toni Santana, recordó que Tazacorte llevaba seis décadas esperando este encuentro. “Es un privilegio vivir su presencia. Ojalá no tengamos que esperar tanto tiempo para repetirlo”, afirmó.

El concejal de Agencia de Desarrollo Local, Comercio y Seguridad, Manuel González, agradeció la implicación y el respeto del pueblo, destacando la emoción del encuentro entre la Virgen de las Nieves, la Virgen del Carmen y San Miguel. “Ha sido un símbolo de unión y esperanza para todos”, expresó.

El Ayuntamiento cerró la jornada expresando su orgullo y gratitud por acoger un acontecimiento tan especial. “Tazacorte se siente feliz y agradecido. El paso de la patrona renueva la esperanza y fortalece los lazos que nos unen como pueblo”.