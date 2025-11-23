La asociación Tenique Cultural otorga el Premio Honorífico de la Muestra de Cine de Lanzarote al Teatre Éden, el cine más antiguo del mundo

El Teatre Éden, Premio Honorífico de la Muestra de Cine de Lanzarote. Imagen cedida por Tenique Cultural

Este año la 15ª edición de la Muestra de Cine de Lanzarote rinde homenaje con el Premio Honorífico al Teatre Éden, considerado el cine más antiguo del mundo en activo.

Este cine, que se inauguró en 1889 en La Ciotat al sur de Francia, fue escenario de las primeras proyecciones de los hermanos Lumière y ha mantenido, a lo largo de más de un siglo, un compromiso inquebrantable con el arte cinematográfico y con su dimensión pública, social y cultural.

Según el director de la Muestra de Cine, Javier Fuentes Feo, el Teatre Éden representa “un símbolo de continuidad entre el nacimiento del séptimo arte y su presente. Su supervivencia y su vitalidad son también un recordatorio de que el cine, más allá de la tecnología o los formatos, sigue siendo una experiencia compartida y profundamente humana”.

El Teatre Éden, el cine más antiguo del mundo en activo. Imagen cedida por Tenique Cultural

Compromiso con el séptimo arte

Así, el galardón, que recogerán responsables de este emblemático cine, será uno de los vinos más especiales de las bodegas El Grifo, que año tras año sella su alianza con la Muestra de Cine. La elección responde al vínculo de la viña con el territorio y a la decisión de la asociación organizadora, Tenique Cultural, de obsequiar algo que se destine al disfrute y a la celebración antes que una pieza meramente decorativa.

Con todo, el premio Honorífico de la Muestra de Cine de Lanzarote reconoce cada año a quienes han contribuido, desde distintos ámbitos, a sostener y enriquecer la vida del cine; personas, colectivos e instituciones que, con su trabajo y su compromiso, han hecho del cine una forma de conocimiento, de memoria y de encuentro.

Otros años han recibido este galardón instituciones, como la prestigiosa revista francesa Cahiers du Cinema, el centro de conservación de L’Immagine Ritrovata o la escuela de cine de San Antonio de los Baños en Cuba.