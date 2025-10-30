ES NOTICIA

Los técnicos superiores sanitarios de Canarias, a la huelga cuatro días

Los profesionales reclaman una mejor regulación profesional y formativa

Los técnicos superiores sanitarios de Canarias, junto a los del resto de España, comenzaron este jueves una huelga de cuatro días para reclamar una mejor regulación profesional y formativa. Un parón realizado por áreas esenciales como Laboratorio, Anatomía Patológica y Radioterapia, entre otras.

Los trabajadores exigen al Ministerio de Sanidad que desarrolle un marco competencial actualizado, el reconocimiento académico de grado universitario y mejoras en las condiciones laborales a los técnicos superiores sanitarios.

Los técnicos superiores sanitarios «tenemos reconocido el Grupo B, pero hasta ahora no nos lo han pagado. Nos ha pagado el Grupo C1, nada más», ha dicho Carmen Suárez, técnica de Rayos del Hospital Doctor José Molina Orosa.

Los técnicos superiores sanitarios de Canarias, a la huelga cuatro días. RTVC
«No solamente es dinero sino, también, no podemos hacer, acceder a máster. No podemos dar clases, tenemos un intrusismo laboral impresionante dando clases a los técnicos», ha añadido Suárez.

