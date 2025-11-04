ES NOTICIA

Los técnicos superiores sanitarios de Canarias califican el seguimiento de su huelga de «masivo»

La huelga de técnicos superiores sanitarios convocada en todo el país, ha tenido un «seguimiento masivo» en Canarias. Así lo ha confirmado la Coordinadora de Salud de Intersindical Canarias, Cati Darias, quien ha destacado que la huelga se ha podido desarrollar a pesar de la «implantación de unos servicios mínimos abusivos, dado que las plantillas siempre están bajo mínimos».

Los técnicos superiores sanitarios de Canarias se han sumado así a las protestas de todo el colectivo a nivel nacional. La huelga, convocada durante cuatro días, se ha llevado a cabo los días 30 y 31 de octubre y los días 3 y 4 de noviembre.

El colectivo exige al Ministerio de Sanidad que se considere su nivel formativo con el reconocimiento académico de grado universitario, equiparándose en este aspecto a otros países europeos. También reclaman mejoras en sus condiciones económicas y laborales, ya que desde el año 2007 están reconocidos como grupo B en la escala funcionarial, pero la remuneración que perciben es inferior a la que les correspondería.

