El MUNA y el TEA Tenerife albergarán la programación de más de 30 actividades de un evento que fue aplazado por la borrasca Therese

Tecnológica Santa Cruz abre este martes la venta de entradas e inscripciones.

Tecnológica Santa Cruz abrirá este martes 7 de abril la venta de entradas e inscripciones para la décimoquinta edición, que se desarrollará finalmente del 14 al 17 de mayo en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) y TEA Tenerife. Así lo ha manifestado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien ha destacado que “el evento volverá a convertir a la capital en referencia en innovación, divulgación y cultura digital de Canarias, poniendo en valor la tecnología como motor profesional y del entretenimiento”.

En este sentido, Bermúdez explicó que “hemos trabajado intensamente para reubicar este evento, fundamental para Santa Cruz, en el calendario a la mayor brevedad posible, tras haberlo aplazado de su fecha inicial debido a reciente la alerta meteorológica”. Y destacó que “retomamos con más fuerza si cabe esta decimoquinta edición, manteniendo prácticamente intacta la programación y nuestro compromiso de acercar la innovación a la ciudadanía, modernizar nuestro tejido empresarial y ceder el protagonismo que merece a la Generación Z en la definición de nuestro futuro digital”.

Igualmente, Bermúdez recordó que “las personas interesadas en ampliar información, adquirir entradas o cursar sus inscripciones para las actividades de Tecnológica Santa Cruz podrán hacerlo desde las 9:00 horas de este martes 7 de abril, a través de la página web www.tecnologicasantacruz.com”. Añadió que “gran parte de la programación es gratuita, aunque se requiere de inscripción, mientras que las tradicionales charlas estrella de ponentes nacionales tienen un precio simbólico de 2 euros que irán destinados a fines solidarios municipales”.

El evento fue aplazado debido a las condiciones meteorológicas

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó de que “nuestra máxima prioridad tras el aplazamiento fue asegurar que la programación no perdiera ni un ápice de su calidad”. Añadió que “es una excelente noticia poder confirmar que contaremos con casi el 100% del cartel original para seguir profundizando en el talento de nuestros jóvenes y en cómo las herramientas digitales moldean nuestra sociedad”.

“La espera valdrá la pena, ya que hemos logrado preservar este programa transversal que unirá a la comunidad educativa, pymes, creadores de contenido y amantes de los videojuegos”, subrayó Pérez, quien añadió que “demostrar capacidad de adaptación ante los imprevistos es también parte de esa mentalidad tecnológica y resiliente que, desde Tecnológica Santa Cruz, queremos impulsar para que nuestras empresas ganen competitividad”.

De la misma manera, Pérez apuntó que “cualquier ajuste que realicemos será siempre para mejorar y potenciar el programa, ya que se ha dejado el tiempo suficiente para poder seguir ofreciendo los mejores contenidos” y añadió que “el mes de mayo va a ser interesantísimo por ser el mes de las fiestas fundacionales y donde va a haber un hueco, con su importancia, para la tecnología y la innovación”.

Cuatro días de intensa programación

La intensa programación de Tecnológica Santa Cruz arrancará la mañana del jueves 14 de mayo, entre las 11:00 y las 13:00 horas, en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), con la celebración de TecnoEduca, un espacio dedicado íntegramente a la comunidad educativa, que reunirá a estudiantes, docentes y profesionales para descubrir cómo la innovación transforma el aprendizaje y las profesiones emergentes y para las que las inscripciones ya se encuentran abiertas en la web www.tecnologicasantacruz.com.

Esta jornada consiste en una serie de charlas de veinte minutos donde la coordinadora de Proyectos Digitales de Proyectran, Tatiana O. Gutiérrez, y el profesor y tutor de posgrado de la Universidad Europea de Canarias, especializado en transformación digital, Jacob C. Rodríguez analizarán el entorno laboral digital y la automatización mediante inteligencia artificial. Por su parte, Marina López abordará la transformación tecnológica en la publicidad y Antonio Bolaños cerrará la sesión con una ponencia sobre el uso profesional y la formación técnica en el sector de los drones.

Ponencias

Durante la tarde de ese mismo jueves 14 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas, el MUNA acogerá las ponencias estrella de Tecnológica Santa Cruz. Las entradas para este espacio de charlas se pueden adquirir en la web www.tecnologicasantacruz.com al precio simbólico y solidario de 2 euros. El evento analizará la innovación, la ética y la relación entre humanos y algoritmos y contará con un panel de expertos que incluye a la periodista Marta Rodríguez (RTVC), la meteoróloga Mercedes Martín, el guionista Jordi Moltó y las divulgadoras Rodío Vidal (La Gata de Schrödinger) y Verownika.

El cartel se completará con figuras de gran impacto en el ecosistema digital como la actriz Andrea Sánchez, la creadora Soraya Nárez, el divulgador de emergencias Miguel Assal y la comunicadora Caterina Moretti (“La Cate”), quien cerrará la sesión destacando la inclusión de las personas con síndrome de Down. En conjunto, estos ponentes buscarán acercar la tecnología a la ciudadanía de una forma participativa, crítica y accesible.

De manera simultánea, entre las 17:00 y las 20:00 horas, el patio Flamboyán del MUNA acogerá TecnoLabs, un espacio de talleres prácticos de cincuenta minutos diseñados para que estudiantes, empresarios y profesionales adquieran habilidades tecnológicas inmediatas. Las personas interesadas en participar en estas sesiones podrán inscribirse en la web de www.tecnologicasantacruz.com a partir de este martes, día 7.

La experiencia de los creadores

En este espacio, expertos como la cofundadora de Isla23, Barbara Gees, el especialista en IA Jacob C. Rodríguez y la fundadora de The Market Lab, Marta Rodríguez, impartirán sesiones sobre la gestión de comunidades online, el uso de lainteligencia artificialpara la organización diaria y el fortalecimiento de la marca personal mediante herramientas digitales.

Para poner el broche de oro a la jornada inaugural del jueves, la organización ha previsto un espacio de conexión y tejido de redes profesionales. Esta actividad tendrá lugar en el propio recinto del MUNA una vez finalicen las charlas y los talleres, extendiéndose de 20:00 a 22:00 horas. Los asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar impresiones y será el momento ideal para establecer sinergias y debatir de forma distendida sobre los retos de la era digital que se hayan planteado durante las sesiones previas.

Programación del 15 de mayo

El viernes 15 de mayo, el foco de atención continuará en el MUNA con la celebración de TecnoFight, entre las 19:30 y las 21:00 horas, cuyas entradas también estarán disponibles en la página web www.tecnologicasantacruz.com desde este martes 7 de abril. Este encuentro, hecho por zetas para zetas y presentado por el profesor Mr. Castilla, hará que jóvenes de la Generación Z desmonten estigmas sociales que afectan a los jóvenes.

A través de “micropíldoras”, expertos y creadores como Pablo Dive, Elena Alcover, Leandro Pozzi, Hugo Artiles y Paula Pérez, entre otros, debatirán sobre el interés de la ciencia, el impacto de la IA en el empleo, el talento en Canarias o la realidad del trabajo en redes sociales. Además, la jornada concluirá con un espacio de encuentro exclusivo para jóvenes y creadores de contenido que se extenderá hasta las 22:00 horas.

TecnoPlay

La programación de Tecnológica Santa Cruz continuará el fin de semana del viernes 15 al domingo 17 de mayo en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), donde tendrá lugar TecnoPlay. Este evento ofrece una agenda cargada de cultura geek, gaming y entretenimiento. El espacio contará con zonas de arcade retro, juegos de mesa, realidad virtual, un mercado con creadores independientes y tiendas especializadas y torneos de videojuegos populares como Fortnite, FC26, Mario Kart, Super Smash Bros. Ultimate o Tekken 8, cuyas inscripciones ya están disponibles en la web de Tecnológica Santa Cruz.

La experiencia se completará con concursos de cosplay y karaoke, un escape room de Pokémon y la participación de invitados destacados como la creadora ThaNix229 y el famoso y misterioso ajedrecista Rey Enigma. Además, el evento incluirá actuaciones de baile urbano y magia en vivo, consolidando el ambiente participativo y festivo que rodeará al TEA durante todo el fin de semana.

El abanico de actividades del fin de semana se completará con TecnoHack, que aún cuenta con plazas a las que se puede acceder en la web www.tecnologicasantacruz.com y que también se desarrollará en el TEA Tenerife del viernes 15 al domingo 17 de mayo. En este hackatón presencial y gratuito, ocho equipos multidisciplinares competirán para diseñar soluciones digitales basadas en datos abiertos que mejoren la sostenibilidad de Santa Cruz.

Además, los participantes contarán con el asesoramiento de mentores expertos en biotecnología, inteligencia artificial, consultoría estratégica y marketing digital, como Leopoldo Machado, Silvia Granja, Raúl Aguilar y Adrián Perera. Tras un fin de semana de trabajo intensivo, un jurado premiará las mejores propuestas en Innovación, Viabilidad y Usabilidad con premios de hasta 600 euros.