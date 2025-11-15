La jornada está organizada por el Ayuntamiento de Tegueste a través de la concejalía de Sector Primario, y la Asociación Vitivinícola de Tegueste

Imagen archivo RTVC.

El Mercadillo de Tegueste acoge el próximo 15 de noviembre la celebración de “Vinos y Viños. Tegueste y Galicia se encuentran”, que permitirá a la ciudadanía local y a los visitantes disfrutar de vinos de Denominación de Origen de Galicia y Tenerife, así como de las bodegas locales del municipio, acompañados de música en vivo, gastronomía tradicional y la demostración de la queimada gallega.

Sector primario

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, ha señalado que “iniciativas como ‘Vinos y Viños’ contribuyen a fortalecer la identidad vitivinícola del municipio y a proyectar la calidad de nuestros productos más allá de nuestras fronteras, consolidando a Tegueste como un referente en el sector primario y agroalimentario”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Sector Primario, Julián Rodríguez, indicó que “este evento permite mostrar la excelencia de nuestras bodegas locales y de las denominaciones de origen participantes, promoviendo el consumo responsable, la sostenibilidad y la valorización de los productos locales, elementos esenciales para el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio”.

Asociación Vitivinícola

Participarán en el encuentro las bodegas Laudelino, Lomo Sapiens, Delfino, El Lomo, La Corcovada y Barreto, además de la D.O. Arona y D.O. Valle de Güímar. De Galicia podrán degustar los vinos de D.O. Monterrei, D.O. Rias Baixas, D.O. Ribeiro, D.O. Valdeorras, D.O. Ribeira Sacra y D.O. Orujo de Galicia. La gastronomía correrá a cargo de Granja Castillejo, La Receta de Mi Abuela y Guachinche El Borgoñón de Sandra.

La jornada está organizada por el Ayuntamiento de Tegueste a través de la concejalía de Sector Primario, y la Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE), con la colaboración de las Denominaciones de Origen de Galicia, el Gobierno de Canarias, a través del del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y GMR Canarias, a través de Volcanic Xperience.