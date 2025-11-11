Tejeda, Teguise, Betancuria, Garachico y Agulo son las cinco localidades canarias incluidas en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España

Tejeda conmemora sus diez años entre Los Pueblos Más Bonitos de España

El municipio de Tejeda cumple diez años formando parte de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España. Esta certificación destaca su belleza, autenticidad y compromiso con la conservación del patrimonio histórico y cultural. Tejeda también destaca por su compromiso por el turismo respetuoso, que pone en valor su patrimonio y su forma de vida.

La Asociación resalta que, durante diez años, «Tejeda ha mantenido viva su identidad y el carácter de su entorno, cuidando su paisaje y su ritmo tranquilo». Por otro lado, la plataforma recuerda que Canarias cuenta con «cinco localidades reconocidas» dentro de la red de Los Pueblos más Bonitos de España: Tejeda, Teguise, Betancuria, Garachico y Agulo.

Desde la Asociación se pone en valor el «trabajo y compromiso de los ayuntamientos y vecinos» de dichos municipios. También realzan «el trabajo diario que ha permitido preservar la identidad, la belleza y la calidad de vida que convierten a estos pueblos en referentes del encanto isleño».

La Asociación defiende que pertenecer a esta red «ofrece a los municipios una proyección excepcional». Esto se debe a que pueden contar con «una plataforma común para dar a conocer su riqueza patrimonial, cultural y paisajística».