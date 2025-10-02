ES NOTICIA

Telde abre el plazo de inscripción del II Mercado Vecinal de Segunda Mano

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Este proyecto tiene el objetivo de fomentar un comercio sostenible y dinamizar el casco de la ciudad de Telde

Telde abre el plazo de inscripción del II Mercado Vecinal de Segunda Mano. Imagen cedida por el ayuntamiento de Telde

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, abre el plazo de inscripción del II Mercado Vecinal de Segunda Mano.

Tras el éxito de la primera edición, celebrada el pasado 26 de julio en el marco del proyecto Haciendo Comunidad, el consistorio pone nueva fecha para el regreso del evento a la ciudad.

Fecha

El II Mercado Vecinal de Segunda Mano tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Parque Franchy Roca, en horario de 10:00 a 18:00 horas.

La actividad tiene como objetivo dinamizar el casco de la ciudad y ofrecer un espacio de convivencia comunitaria. Al mismo tiempo, la actividad también habilita un contexto para dar una segunda vida a objetos que ya no tengan uso por sus propietarios, fomentando un comercio sostenible, respetuoso y responsable con el medio ambiente.

Requisitos y solicitud

Asimismo, en este proyecto pueden participar todas aquellas personas empadronadas en Telde, mayores de edad y que no se dediquen de manera profesional a la compra-venta de productos, con el fin de proteger el carácter vecinal y sostenible de la iniciativa.

Los interesados pueden enviar ya su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Telde. Para ello, es necesario aportar los datos de la persona que se hará responsable del cumplimiento de las normas del II Mercado Vecinal de Segunda Mano.

