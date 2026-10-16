Los Honores y Distinciones abarcan diferentes ámbitos de la vida municipal y ponen en valor tanto las trayectorias profesionales individuales como el trabajo colectivo

La Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Telde ha celebrado este viernes una sesión especial con motivo del 675 aniversario de la fundación de la ciudad, en la que ha seleccionado a siete personas y entidades por sus aportaciones a la sociedad, la cultura, el deporte, la seguridad ciudadana y el desarrollo económico y social del municipio, que serán reconocidas el próximo 7 de noviembre, a las 20.00 horas, en la Plaza de San Juan.

Imagen archivo RTVC.

La relación de seleccionados está integrada por el subinspector de la Policía Local José Luis Ramos González; el empresario Ángel Medina Padrón, cofundador de SPAR Gran Canaria y presidente de CENCOSU; el Club de Lucha Canaria Castro Morales; la Murga Los Nietos de SaryMánchez; Pedro Medina Castro; y los periodistas Nicolás Castellano Flores y José Naranjo Noble.

Los reconocimientos abarcan diferentes ámbitos de la vida municipal y ponen en valor tanto las trayectorias profesionales individuales como el trabajo colectivo de entidades que han contribuido a la identidad, la convivencia y el progreso de Telde.

Siete trayectorias vinculadas a la ciudad

José Luis Ramos González, subinspector de la Policía Local de Telde, recibe la Medalla al Mérito Social por su dilatada trayectoria al servicio de la seguridad ciudadana. Entre sus méritos destacan su participación en el desarrollo de unidades especializadas, su contribución a la seguridad vial, la mediación en conflictos vecinales y su colaboración con asociaciones, colectivos y barrios del municipio.

Ángel Medina Padrón, cofundador de SPAR Gran Canaria y presidente de CENCOSU, recibe la Medalla al Mérito Social por su trayectoria empresarial y su contribución al desarrollo económico, la generación de empleo y el impulso del producto local. Su vinculación con Telde se refleja en la actividad comercial y logística de la compañía, así como en su colaboración con iniciativas sociales, culturales y deportivas.

Medalla al Mérito Deportivo

El Club de Lucha Canaria Castro Morales, con más de 80 años de historia, recibe la Medalla al Mérito Deportivo por su labor en la conservación y transmisión de uno de los deportes más representativos de la identidad canaria. La candidatura destaca especialmente su dimensión social, la promoción de la lucha femenina, el apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad y sus iniciativas educativas y solidarias.

La murga Los Nietos de SaryMánchez recibe la Medalla al Mérito Social por una trayectoria carnavalesca iniciada en 2013, marcada por importantes éxitos artísticos, entre ellos cuatro primeros premios de Interpretación en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Su labor también destaca por la difusión de las tradiciones populares, las actividades en centros educativos y sociales y el impulso del Memorial Arturo García Quintana.

Medalla al Mérito Social

Pedro Medina Castro recibe la Medalla al Mérito Social por su contribución a la conservación del patrimonio histórico y social de Telde. Su participación en las iniciativas ciudadanas que ayudaron a salvar El Casino La Unión durante la década de 1980 contribuyó a garantizar la continuidad de esta institución histórica, estrechamente vinculada a la plaza de San Juan y a la memoria colectiva del municipio.

Nicolás Castellano Flores, periodista teldense criado en Melenara, recibe la Medalla al Mérito Social por su trayectoria en la Cadena SER y su especialización en migraciones, crisis humanitarias y derechos humanos. Su trabajo informativo ha contribuido a dar visibilidad a las personas en situación de vulnerabilidad y ha recibido numerosos reconocimientos profesionales y sociales.

José Naranjo Noble, periodista y escritor nacido en Telde, recibe la Medalla al Mérito Social por más de dos décadas de trabajo especializado en África Occidental, migraciones, cooperación internacional y derechos humanos. Su trayectoria, desarrollada en numerosos países africanos, incluye galardones como el Premio Canarias de Comunicación 2016 y el Premio Saliou Traoré de Periodismo sobre África.