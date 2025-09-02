Telde impulsa la movilidad sostenible con ocho nuevas plazas de recarga eléctrica y futuros proyectos fotovoltaicos

Imagen de los puntos de carga en La Garita (Telde)

El municipio de Telde da un paso más hacia la movilidad sostenible con la inauguración de ocho nuevas plazas de aparcamiento equipadas con puntos de recarga eléctrica en el barrio costero de La Garita.

Estas nuevas instalaciones forman parte del plan del Ayuntamiento para fomentar el uso de vehículos eléctricos y reducir la huella de carbono en la ciudad. Próximamente, se habilitarán más puntos de recarga en la avenida Cabildo y en Hoya del Pozo.

Marquesinas fotovoltaicas

Durante el acto, se anunció además un innovador proyecto de marquesinas fotovoltaicas con sistema de almacenamiento, que permitirá reforzar el autoconsumo de energía renovable. Raúl García Brink, concejero de Medio Ambiente, Clima y Energía, destacó:

“Presentamos un convenio que nos va a permitir alimentar, a través de una planta fotovoltaica, estos puntos de recarga con energía renovable.”

Por su parte, Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, señaló la colaboración entre el municipio y el Cabildo: “Cedemos de manera gratuita patrimonio municipal para la instalación de sistemas generadores de energía renovable y almacenamiento.”