El municipio grancanario es el máximo productor de berros de todo el archipiélago

El municipio grancanario de Telde se prepara para rendir homenaje a sus productores de berros en la próxima Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino, que tendrá lugar este domingo 7 de septiembre en Teror.

Telde homenajea a sus productores de berros en la ofrenda a la Virgen del Pino / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Telde

La plaza de San Juan acogió este miércoles la presentación de la carreta que representará al municipio en la undécima posición del desfile que se celebrará en la villa mariana. La obra reconoce la dedicación de las agricultoras y agricultores que han convertido el berro en un producto emblemático de la cocina canaria.

Carreta adornada con frutas y verduras

Telde, principal productor de berros de Canarias, quiso poner en valor el trabajo de quienes cultivan este vegetal, en su mayoría mujeres. La carreta, diseñada por el artista teldense Nauzet Afonso, recrea los tradicionales monolitos de piedra que aún reciben a los visitantes en los accesos al municipio.

Además, este monolito incorpora el escudo histórico de la ciudad y el conjunto de la carreta estará adornado con el verde fresco de 30 kilos de berros, acompañados por más de 500 kilos de frutas y verduras que, tras el desfile, se donarán a familias necesitadas.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Telde

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó durante la presentación “el acierto de Afonso en transmitir la importancia del berro para la identidad del municipio” y anunció que, a partir de ahora, este tipo de creaciones se conservarán como parte del patrimonio cultural local.

Finalmente, se espera más de 600 vecinos y vecinas se desplacen en guaguas, gracias a un servicio gratuito puesto en marcha por el Ayuntamiento municipal, con el único requisito de acudir vestidos con el traje típico canario.