El espacio de Televisión Canaria analiza los prejuicios lingüísticos en el Archipiélago este lunes a partir de las 22:00 horas

‘Gente Maravillosa’ analiza este lunes, 12 de octubre, los prejuicios lingüísticos y el uso de las expresiones propias del Archipiélago. Televisión Canaria emite a las 22:00 horas una nueva edición del espacio presentado por Eloísa González, que pondrá en valor la riqueza del acento canario y la necesidad de reivindicar nuestra manera de hablar. El programa analizará cómo algunos prejuicios han hecho que los propios canarios asociemos nuestro acento a la falta de cultura, la pertenencia a zonas rurales o a una menor preparación.

El programa contará con la presencia de la humorista y actriz Omayra Cazorla, quien expondrá su experiencia profesional en el ámbito de la interpretación y reflexionará sobre los estigmas asociados a la pronunciación insular. Asimismo, la divulgadora Ana Navarro participará en el plató para analizar el retroceso de formas gramaticales tradicionales, como la sustitución del pronombre «ustedes» por «vosotros».

A través de la técnica de cámara oculta, el espacio recreará una situación de discriminación laboral motivada por el uso del acento canario para evaluar la reacción de la ciudadanía ante este tipo de prejuicios. La emisión integrará además a 150 personas como público virtual durante la grabación del programa.

Todos los episodios de ‘Gente Maravillosa’ también están disponibles en Canarias Play.